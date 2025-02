Celstraffen voor 'autonomen' die agenten bedreigden

De rechtbank Midden-Nederland heeft twee mannen die zichzelf 'autonoom' noemen veroordeeld tot celstraffen. De 53-jarige Roeland M. kreeg een jaar gevangenisstraf, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, voor het bedreigen en afpersen van agenten en een deurwaarder.

Hij werd daarnaast veroordeeld voor opruiing en bedreiging met een terroristisch misdrijf. M. stuurde vorig jaar een e-mail naar de politie waarin hij meldde dat gemaskerde mannen een politiewagen zouden klemrijden en beschieten.

De 54-jarige Utrechtse Paolo P. is eveneens veroordeeld voor het bedreigen en afpersen van een agent en deurwaarder. Hij kreeg een halfjaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, opgelegd. Daarnaast krijgen beiden een proeftijd van drie jaar.

De mannen werden eind 2023 opgepakt en zaten vier maanden vast, maar mochten het proces verder in vrijheid afwachten. De straffen zijn lager dan de eis die het Openbaar Ministerie twee weken geleden stelde.

Tegen M. werd ruim drie jaar geëist, waarvan anderhalf voorwaardelijk. Tegen medeverdachte P. werd twee jaar celstraf geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.

'Prominente figuren'

De twee mannen zijn zelfverklaarde autonomen. Ze geloven dat ze zich kunnen onttrekken aan wetten en regels en doen dat in sommige gevallen ook. Autonomen vinden het onterecht dat de overheid financiële verplichtingen zoals het betalen van belasting heeft ingesteld.

M. en P. worden volgens RTV Utrecht gezien als prominente figuren binnen de autonome beweging. Ze verspreiden hun ideeën via Telegramgroepen en sociale media.

Alarm

Eind 2023 sloeg de Hoge Raad alarm over het groeiend aantal Nederlanders dat zich 'autonoom' of 'soeverein' verklaart. Soevereinen gaan nog een stap verder dan autonomen: zij geloven dat de overheid geen macht over hen heeft en willen op geen enkele manier gebruikmaken van het systeem. Ze betalen bijvoorbeeld geen belasting of huur.

Gevolg kan zijn dat achterstallige betalingen oplopen, mensen uit hun huis worden gezet of er confrontaties met deurwaarders en de politie ontstaan, in de vorm van bedreigingen en fysiek verzet.

