'Voldoende politie rond NAVO-top', maar nog onzekerheid over evenementen

Door de grote politie-inzet zijn er wel weinig agenten beschikbaar voor evenementen. Niet alleen op 24 en 25 juni, maar ook in de weken daaromheen. Onder meer de wielerkoers Veenendaal-Veenendaal en de ZML Tour werden al geschrapt vanwege het ontbreken van politiebegeleiding. Of de NK wielrennen kunnen doorgaan is nog de vraag.

"Evenementen die al aan het begin van het jaar ingepland waren kunnen doorgaan. Zelfs hele grote evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse", zegt Bruls. "Maar voor evenementen die niet elk jaar zijn of in verschillende plaatsen worden georganiseerd, is het nog spannend."

Volgens hem verschilt het per plaats of een evenement kan doorgaan, dat hangt ervan af of er al andere activiteiten zijn waarvoor politie nodig is.

De Nijmeegse burgemeester zegt dat hij en zijn collega's begrip hebben voor de situatie, maar dat ze graag eerder duidelijkheid hadden gekregen. "Die stap wordt nu gezet en uitgewerkt en gedeeld met alle burgemeesters", zegt Bruls. "We hebben vandaag meer duidelijkheid en zekerheid gekregen dat de basistaken van de politie gewaarborgd blijven. Dat is het belangrijkste en geeft wel een gevoel van geruststelling."