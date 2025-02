Formatie in Oostenrijk onder leiding van radicaal-rechtse FPÖ mislukt

Correspondent Charlotte Waaijers:

"Hiermee is de volgende poging in Oostenrijk om een regering te vormen mislukt. Hoewel de ÖVP en de FPÖ het bijvoorbeeld op economisch vlak makkelijk eens kunnen worden, verwijten ze elkaar dat er op andere punten te weinig water bij de wijn is gedaan.

Een van de grote strijdpunten was de verdeling van ministersposten. De FPÖ wilde het machtige ministerie van Financiën en dat van Binnenlandse Zaken, waar ook de binnenlandse veiligheidsdiensten onder vallen. Dat ligt gevoelig: kortgeleden kwam er nog een waarschuwing vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken zelf dat dit de Oostenrijkse veiligheid in gevaar zou brengen, vanwege de banden van de partij met rechts-extreme en Russische netwerken.

Ook wil de FPÖ zich niet vastleggen op een pro-Europese koers, en zich deels niet aan internationaal recht houden als dat Oostenrijkers zou benadelen. Dat is voor de ÖVP niet onderhandelbaar.

Nu dit geklapt is, blijven weinig voor de hand liggende opties voor een kabinet over. Andere partijen, die er eerder samen ook niet uitkwamen, zijn opnieuw bereid om te praten. Maar ook de weg naar nieuwe verkiezingen ligt weer open, die zouden op zijn vroegst in juni zijn."