Gerwin van der Werf schrijver Boekenweekgeschenk 2025

De 55-jarige Gerwin van der Werf uit Leiden is de auteur van het Boekenweekgeschenk dit jaar. Dat heeft Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) bekendgemaakt.

Van der Werf werd uit 149 inzendingen verkozen met zijn verhaal De krater. "Een droom voor iedere schrijver", reageert de auteur, die behalve schrijver muziekdocent en columnist bij Trouw is.

"Met negen boeken op zijn naam en meerdere nominaties op zak, is hij een auteur die bewezen heeft te kunnen schrijven", zegt Eveline Aendekerk, directeur van CPNB. "Ik heb gelachen, ik had een brok in mijn keel, het is spannend, goed geschreven en geschikt voor jong en oud."

Tragikomisch

De negenkoppige jury spreekt van een "gelaagd verhaal" over een tragikomische roadtrip van drie jongeren. "De schrijfstijl is sprankelend en licht; maar achter de humor, nonchalance en flauwe grappen van de jongeren schuilt een groot verdriet, dat net als een overwoekerde krater miljoenen jaren na een meteorietinslag op het oog nauwelijks waarneembaar is", schrijft de jury.

De gedachten en opmerkingen van de personages passen bij de tijdsgeest, maar zijn tegelijkertijd universeel, vindt de jury. "De personages zijn volstrekt authentiek, geloofwaardig en ontroerend."

Het verhaal is tekenend voor zijn schrijverschap, zegt Van der Werf. "Ik schrijf pure fictie, niet autobiografisch, maar toch zeer persoonlijk."

Hella S. Haasse

Dit jaar bestaat de Boekenweek 90 jaar en om dat jubileum te vieren schreef de organisatie een wedstrijd uit, waarbij auteurs via uitgeverijen een manuscript konden insturen. Doorgaans vraagt de organisatie een auteur rechtstreeks om het jaarlijkse Boekenweekgeschenk te schrijven.

Het is wel vaker voorgekomen dat de organisatie een wedstrijd organiseert. In de jaren 40, 50 en 60 werd de schrijver van het Boekenweekgeschenk ook door middel van een wedstrijd gekozen. In 1948 brak Hella S. Haasse op deze manier door met haar novelle Oeroeg.

"Ik ben zielsgelukkig en trots in de voetsporen van Hella Haasse te treden", laat Van der Werf weten.

Grote eer

Van het winnende boek worden minimaal 500.000 exemplaren gedrukt. Wie tussen 12 en 23 maart voor 15 euro of meer aan boeken koopt, krijgt het Boekenweekgeschenk daarbij cadeau. Het thema van de Boekenweek is dit jaar "Je moerstaal".

"Het is een grote eer om twaalf dagen lang het boegbeeld van de Boekenweek te zijn", zegt Van der Werf. "Ik heb veel zin in alles dat komen gaat en kijk ernaar uit al die lezers te ontmoeten in het hele land."