Discussie rond boksster Khelif laait weer op: 'Valse en beledigende beschuldigingen'

Het olympisch bokstoernooi werd afgelopen zomer geleid door het IOC. Khelif werd toen even wereldnieuws, nadat ze in de achtste finales haar tegenstandster Angela Carini binnen 46 seconden had verslagen. De Italiaanse sprak toen van "een oneerlijk gevecht" tegen de Algerijnse.

Khelif en Lin deden in 2021 ook al mee aan het bokstoernooi, maar wonnen toen geen medaille.

Decreet Trump

De Amerikaanse president Trump verwees onlangs naar Khelif toen hij een decreet ondertekende waarmee hij het onmogelijk wil maken voor transgender vrouwen om deel te nemen aan vrouwencompetities.

Volgens Trump heeft tijdens de Spelen in Parijs "een mannelijke bokser de gouden medaille bij de vrouwen gestolen, nadat hij zijn vrouwelijke tegenstander zo wreed had toegetakeld dat ze na 46 seconden moest opgeven".

Khelif is overigens geboren als vrouw en staat ook zo in haar paspoort vermeld.