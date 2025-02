Verhoor dubbele moordzaak Weiteveen onderbroken om gezondheid verdachte

De ondervraging van verdachte Richard K. met betrekking tot de dubbele moord in Weiteveen is onderbroken en wordt morgen hervat. Dat is besloten nadat K. had geklaagd over vermoeidheid en hoofdpijn. De onderbreking kwam vlak voordat er camerabeelden van de moord zouden worden getoond.

De advocaat van de verdachte wees in zijn verzoek om de ondervraging te staken op het feit dat K. vorige week nog een tia heeft gehad. Vandaag zouden ook de nabestaanden gebruikmaken van hun spreekrecht, maar dat is ook verplaatst naar morgen.

Wel worden drie deskundigen gehoord die K. hebben onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat zijn een neuropsycholoog, een psychiater en een neuroloog, die zullen verklaren over de toerekeningsvatbaarheid van K.

De beelden die zouden worden getoond, zijn van een "uitzonderlijke heftigheid", zei de rechter. Hij noemde het moment om de ondervraging en het bekijken van de beelden te onderbreken "niet fantastisch". Want de inhoudelijke behandeling was net aangekomen "op het moment waarom het echt gaat."

Morgen ook strafeis

K. wordt verdacht van een dubbele moord in het Drentse Weiteveen op 16 januari vorig jaar. Hij heeft bekend dat hij het echtpaar Sam (38) en Ineke (44) heeft gedood na een hoogoplopend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.

Het pand zou gebreken hebben. K. verklaarde dat hij het huis noodgedwongen moest verkopen vanwege zijn gezondheid. Ook zei hij dat hij zich ernstig bedreigd voelde door Sam.

Morgen wordt dus de de ondervraging hervat en komen de nabestaanden aan het woord. Daarnaast komt het OM met de strafeis tegen K.