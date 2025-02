Van der Poel verkiest WK mountainbike boven wegrace in Rwanda: 'Laatste puzzelstukje'

Mathieu van der Poel slaat de WK wielrennen op de weg in Rwanda in september over. De 30-jarige Van der Poel verlegt zijn focus na de Tour de France op de WK mountainbike in september.

In het voorjaarsprogramma, dat Van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Deceuninck woensdagmiddag presenteerden, zitten weinig verrassingen. Van der Poel begint zijn seizoen in de Tirreno-Adriatico, waarin hij eerder al drie etappes won. Hij slaat Strade Bianche over. Na Milaan-Sanremo richt hij zich op de kasseiklassiekers, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als belangrijkste koersen.

Andere Vlaamse voorjaarskoersen als Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem zijn nog niet zeker. "Ik win liever een vierde keer de Ronde dan een eerste keer Gent-Wevelgem", stelt Van der Poel tegenover Sporza op de persconferentie van zijn ploeg.

Geen WK op de weg

In juli gaat Van der Poel ook weer van start in de Tour de France. Daarin ziet hij kansen voor hem en ploeggenoot Jasper Philipsen in de eerste week.

Na de Tour verkiest hij de WK mountainbike boven de WK op de weg in Rwanda. "Dat is het laatste puzzelstukje dat ik mis. Ik wil heel graag het WK mountainbike winnen. En met het WK op de weg in Rwanda is het ideaal om alleen op het mountainbiken te focussen."

Volgens Van der Poel is het parcours in Rwanda hem niet op het lijf geschreven. "Het was meteen duidelijk dat het parcours niets voor mij is en ik er geen kans maak."