Teamsprinters met verjongde ploeg tweede bij kwalificatie EK, vrouwen als eerste door

Met een nieuwe samenstelling hebben de Nederlandse teamsprintmannen de tweede tijd neergezet in de kwalificatie van de EK baanwielrennen. Alleen Tsjechië was sneller in Heusden-Zolder.

Van de succesvolle 'bullet train' stond alleen Harrie Lavreysen aan de start. Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland, met wie Lavreysen afgelopen zomer voor de tweede keer olympisch goud won op de teamsprint, ontbreken bij de Europese kampioenschappen. Zij hebben een pauze ingelast en richten zich op de WK van oktober in Chili.

Loris Leneman, Tijmen van Loon en Daan Kool krijgen daardoor bij de EK de kans om zich te bewijzen op een internationaal podium. Met Lavreysen, Van Loon en Leneman was Nederland in de kwalifiactie 0,067 seconden langzamer dan de Tsjechen.

Vrouwen rijden snelste tijd

Kimberley Kalee, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet waren de snelsten in hun kwalificatie. Het drietal pakte bij de WK van vorig jaar zilver op de teamsprint.

Later vandaag gaat het teamsprinttoernooi verder met eerste rondes. Ook de finales worden vanavond verreden.