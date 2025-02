Beloning gestolen Roemeense kunstschatten ruim verdubbeld

Niet 100.000 euro, maar 250.000 euro voor de tip die leidt naar de geroofde Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum in Assen. De Nederlandse ondernemer Alex van Breemen heeft de beloning ruim verdubbeld. "Wellicht zijn er personen die voor dit bedrag over de brug willen komen met informatie."

Van Breemen, die in Boekarest woont, noemt het "vreselijk" wat er is gebeurd. "Die items zijn onvervangbaar en moeten terug naar Roemenië voor toekomstige generaties."

In de nacht van 24 op 25 januari werden de helm van Cotofenesti van bijna zuiver goud en drie gouden armbanden uit het museum in Assen gestolen. Het museum had deze topstukken vanwege een tentoonstelling in bruikleen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest.

Champagne open

Na de kunstroof zijn drie twee mannen en een vrouw aangehouden. "Ze hebben een aantal verdachten opgepakt, maar het goud is nog niet gevonden", zegt Van Breemen.

"Ik ben hier al dertig jaar actief en Roemenië is heel goed voor mij geweest. Nu kan ik misschien iets terugdoen. We zullen zien."

Als de beloning daadwerkelijk uitgekeerd kan worden en de stukken dus teruggevonden zijn, heeft Van Breemen een topdag. "Dan gaat de champagne open."

Bijna zes miljoen euro

En dat gaat waarschijnlijk ook op voor de Nederlandse regering. Als de Roemeense kunstschatten niet worden teruggevonden moet de Nederlandse Staat diep in de buidel tasten en een bedrag van 5,8 miljoen euro betalen, werd gemeld door RTV Drenthe.

Minister Bruins van Cultuur wil geen concreet bedrag noemen. "Hoe duur de grap wordt, dat wordt nog onderzocht."