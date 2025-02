EU komt binnen enkele weken alsnog met ambitieuzer klimaatdoel

De Europese Commissie komt nog voor eind maart met een nieuw Europees klimaatdoel. Dat valt op te maken uit het programma dat de Commissie heeft vastgesteld voor dit jaar. Daarin wordt duidelijk dat de al langer geplande aanpassing van de Europese klimaatwet in het eerste kwartaal wordt geregeld. Onderdeel daarvan is ook de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die de EU per 2040 beoogt.

Eigenlijk hadden de ongeveer 200 deelnemers aan het klimaatakkoord van Parijs uiterlijk afgelopen maandag hun nieuwe klimaatambities voor 2035 moeten indienen. De EU, net als zo'n 95 procent van de landen, heeft die deadline echter niet gehaald, waardoor het nu de bedoeling is dat de plannen uiterlijk voor september worden ingediend. Dan kan nog voor de klimaattop van november worden bepaald of ze voldoende zijn.

Wopke Hoekstra, Eurocommissaris voor Klimaat en Schone Groei, liet de NOS maandag al weten dat het de bedoeling is om ruim voor de klimaattop in Brazilië, eind dit jaar, met een ambitieus plan te komen.

Experts wezen er toen ook al op dat dat echt binnen enkele weken tot maanden moet gebeuren als de EU een voortrekkersrol wil hebben in de discussie over klimaatactie, iets wat Hoekstra wel beweert.

Voortrekkersrol

Dat heeft ermee te maken dat internationaal klimaatbeleid de wind momenteel niet in de rug heeft. De Amerikaanse president Trump trekt de VS terug uit het Parijsakkoord en meerdere landen zetten daarop hun vraagtekens bij het nut of de eerlijkheid van de internationale klimaatafspraken. Door snel met een ambitieus plan te komen kan de EU als invloedrijk blok een bepalende stem zijn naast die terugtrekkende bewegingen, is het idee.

Nu duidelijk wordt dat de Commissie in het eerste kwartaal komt met een klimaatdoel, en niet pas in augustus, lijkt de EU dus voornemens die voortrekkersrol te pakken. Details zijn nog niet officieel bekend, maar de Commissie heeft eerder gezegd dat het de bedoeling is om de uitstoot van broeikasgassen in 2040 met 90 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

Als die 90 procent uiteindelijk het doel wordt waar de Commissie zich aan verbindt, is dat het hoogste percentage dat tot nu toe is ingediend. Het Verenigd Koninkrijk, dat de deadline niet heeft gemist, zet in op 81 procent beperking.

Onder de andere landen die hun doel tijdig hebben ingediend zijn Zwitserland (65 procent minder uitstoot) en Brazilië (59 tot 67 procent minder uitstoot dan in 2005).