FNV-voorzitter Elzinga wil uitstel verkiezingen voorzitterschap

Tuur Elzinga, de huidige voorzitter van vakbond FNV, wil dat de verkiezingen voor het nieuwe voorzitterschap worden opgeschort. Dat blijkt uit een interne e-mail van de voorzitter aan het personeel van de vakbond die in handen is van de NOS.

Volgens Elzinga, die zelf herkozen wil worden, worden de verkiezingen voor het voorzitterschap en het algemeen bestuur op dit moment bemoeilijkt door onrust binnen de vakbond. Daarom wil hij maandag zijn bestuur voorstellen om de verkiezingen uit te stellen.

Het oorspronkelijke plan was dat FNV-leden vanaf 19 februari kunnen stemmen voor een nieuwe voorzitter. Op 6 maart zou de nieuwe voorzitter dan bekend moeten zijn. Vandaag zou de campagne moeten worden afgetrapt, maar de commissie die de verkiezingen in goede banen moet leiden, denkt dat dit niet ordentelijk kan verlopen.

"Intern gekrakeel"

Elzinga schrijft aan het personeel dat er nu te veel "intern gekrakeel" is, waardoor het niet over de inhoud kan gaan. "Daarom zal ik het algemeen bestuur voorstellen de verkiezingen van het bestuur en voorzitterschap op te schorten."

De vakbondsvoorzitter denkt dat de verkiezingen voor het voorzitterschap, maar ook voor het algemeen bestuur, op een later moment wel doorgaan. Ook de verkiezingen voor het ledenparlement kunnen gewoon plaatsvinden wat betreft Elzinga.

De onrust bij vakbond gaat over de twee kandidaten voor het voorzitterschap. Kandidaat en huidig vicevoorzitter Zakaria Boufangacha vindt dat er te weinig is gedaan door het huidige bestuur, inclusief Elzinga, om wat hij ziet als valse beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag weg te nemen.

Sociale onveiligheid

Ook volgens FNV Personeel, dat opkomt voor de eigen vakbondsmedewerkers, zijn de beschuldigingen aan het adres van Boufangacha aantoonbaar vals en heeft het er alle schijn van dat er is geprobeerd om hem te beschadigen. In de ogen van FNV Personeel heeft Elzinga de zaak niet goed afgehandeld.

Eerder kaartte het personeel de kwesties aan bij het bestuur, de raad van toezicht en het dagelijks management van de vakbond. In de ogen van FNV Personeel is er niets mee gedaan: "Er is geen enkele maatregel dan wel intentie aangekondigd door bestuur, ledenparlement of raad van toezicht om de sociale veiligheid te herstellen."

Stakingen

Om die reden kondigt het vakbondspersoneel van FNV Personeel stakingen aan, aanstaande maandag. Daarmee keert het personeel zich tegen haar eigen vakbondsbestuur. Eerder had het vakbondspersoneel het over "bestuurlijke chaos."

"De grenzen zijn wat FNV Personeel betreft nu bereikt over de sociaal onveilige werksituatie die het huidige bestuur heeft gecreëerd," zegt Judith Westhoek van FNV Personeel.

FNV Personeel laat weten dat het uitstellen van de verkiezing "niet voldoende" is. Ook het vakbondspersoneel eiste al dat verkiezingen zouden worden opgeschort, maar daarnaast zou het bestuur plaats moeten maken voor een interim-bestuur.