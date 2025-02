Afvalverwerker AEB toch niet verkocht door gemeente Amsterdam

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) blijft eigendom van de gemeente Amsterdam. De gemeente verkoopt het bedrijf toch niet omdat er "geen acceptabel bod is gekomen" voor de afvalverwerker. In het voorjaar van 2024 werd het bedrijf te koop gezet, nadat eerder al meermaals geprobeerd was de afvalverwerker te verkopen.

Het bedrijf verbrandt afval van bewoners en bedrijven en voorziet daarmee vooral woningen in Amsterdam-Noord en Nieuw-West van energie en warmte. Amsterdam is goed voor zo'n twintig procent van het afval dat door de scheidingsinstallatie gaat, de rest komt uit andere Nederlande gemeenten en het buitenland. Zo'n 16 procent van al het afval uit Nederland wordt door AEB verbrand.

Het bedrijf geldt al langere tijd als een hoofdpijndossier voor de gemeente Amsterdam. In 2019 moesten door achterstallig onderhoud en problemen tussen het personeel en management vier van de zes verbrandingsovens worden stilgelegd omwille van de veiligheid. Sindsdien investeerde de gemeente tientallen miljoenen euro's om het bedrijf op de been te houden.

Verkoop geblokkeerd

In 2021 wilde de gemeente de afvalverwerker verkopen aan een Rotterdams bedrijf, maar deze verkoop werd geblokkeerd door de Autoriteit Consument & Markt. Die beargumenteerde dat er een te machtig bedrijf zou ontstaan door de deal. Dat zou resulteren in hogere kosten voor inwoners voor de verwerking van hun afval.

In het voorjaar van 2024 werd het bedrijf nogmaals te koop gezet. De gemeente wilde er toen van af omdat "het bezit van een groot bedrijf in deze sector financiële risico's met zich meebrengt" en het "niet noodzakelijk is voor het opwekken van energie en afvalverwerking".

10 jaar

De gemeente en AEB staan achter de keuze om het bedrijf niet meer te verkopen. "Het bedrijf gaat zich verder ontwikkelen en duurzamer werken", is te lezen op de website van de gemeente.

AEB stelt dat het "nu de kans heeft om verder te bouwen aan een sterk, duurzaam bedrijf" en dat de focus nu ligt op "het professionaliseren van de organisatie en het versterken van onze rol in de circulaire economie." De komende tien jaar blijft het bedrijf in Amsterdamse handen.