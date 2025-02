Rapport over vermeend wangedrag WNL-baas Huisjes blijft geheim

Voormalig WNL-presentator Margreet Spijker heeft in een kort geding tegen Omroep WNL geen gelijk gekregen. Ze had geëist dat een rapport van adviesbureau KPMG over mogelijk juridisch verwijtbaar grensoverschrijdend gedrag van oud-omroepbaas Bert Huisjes openbaar zou worden gemaakt.

Dat rapport werd opgesteld na berichtgeving in het AD over de angstcultuur bij WNL, die met name door Huisjes zou zijn veroorzaakt. Ex-werknemers beschuldigden hem onder meer van manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie. Ook zou hij zich op een dwingende manier inhoudelijk hebben bemoeid met programma's.

Ook Spijker deed melding van onder meer intimidatie, vriendjespolitiek en onderscheid op basis van geslacht door de oud-hoofdredacteur.

Horkerig

Omroep WNL liet daarop door adviesbureau KPMG onderzoek doen. Vorig jaar september werd dat rapport gepresenteerd aan de raad van toezicht. Die liet vervolgens aan het personeel van WNL weten dat het rapport geen juridisch verwijtbaar grensoverschrijdend gedrag liet zien.

Wel had een te directieve stijl en soms horkerige manier van leidinggeven bij een aantal medewerkers tot verdriet, gevoelens van onveiligheid en onzekerheid geleid, concludeerden de toezichthouders. De raad liet toen ook weten dat het rapport vanwege de privacy van personen niet openbaar zou worden gemaakt.

Bescherming van de privacy

Spijker spande een kort geding aan omdat ze wilde toetsen of de voormalige baas van WNL inderdaad geen juridisch verwijtbaar grensoverschrijdend gedrag had vertoond. Ook vond ze dat er een publiek belang was, omdat WNL een publieke omroep is en transparant moet zijn. Volgens WNL zou openbaarmaking "het einde betekenen van dit soort integriteitsrapporten", waaraan mensen meedoen op basis van privacy.

De rechter ging daarin mee en oordeelde dat Spijker niet aannemelijk heeft gemaakt dat haar belang bij publicatie opweegt tegen de bescherming van de privacy van andere werknemers van de omroep die aan het rapport meewerkten.

Alsnog vertrokken

Na de publicatie van het rapport in september vorig jaar kon Huisjes aanblijven als bestuurder van de omroep. Wel legde hij zijn werkzaamheden als hoofdredacteur neer.

Uiteindelijk vertrok Huisjes een maand later alsnog bij WNL omdat hij volgens de omroep niet het vertrouwen voelde dat hij nodig heeft.