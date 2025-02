Verdachte bekent moord op 11-jarig meisje in Frankrijk

In het onderzoek naar de moord op een 11-jarig meisje uit Frankrijk heeft een man bekend het meisje om het leven te hebben gebracht. Dat meldt het Franse Openbaar Ministerie.

De 11-jarige Louise verdween vrijdag in Épinay-sur-Orge, ten zuiden van Parijs. Het meisje liep na school richting huis, maar kwam daar nooit aan. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd haar lichaam in een bos gevonden, vlak bij de plek waar ze voor het laatst was gezien.

Maandag pakte de politie een 23-jarige verdachte op. Tijdens zijn verhoor ging Owen L. snel over tot bekentenissen. "De hoofdverdachte heeft de beschuldigingen tegen hem bekend", zegt het OM. Bij zijn aanhouding had L. krassen en snijwonden op zijn handen.

Verdachte eerder veroordeeld

Volgens Franse media woonde L. in dezelfde wijk als zijn slachtoffer. Het is niet duidelijk of ze elkaar kenden. De krant Le Parisien schrijft dat de man "verslaafd is aan computerspelletjes". Ook zou hij al eens zijn veroordeeld voor het mishandelen van zijn jongere zus.

Het OM maakte gisteren bekend dat DNA van de verdachte op het lichaam van het meisje is gevonden. Het meisje is met een scherp voorwerp aangevallen. Op het lichaam zijn wonden op vitale plaatsen aangetroffen. Van seksueel misbruik zou geen sprake zijn.

Over een mogelijk motief voor de moord houdt het OM rekening met alle scenario's. Volgens de nieuwssite Actu17 en de krant Le Figaro onderzoekt de politie de mogelijkheid dat de man een computerspel had verloren, naar buiten ging om af te koelen en op straat het meisje tegen het lijf liep.

Ouders en vriendin aangehouden

Ook de vader (49), moeder (48) en de vriendin (24) van de verdachte zijn door de politie aangehouden, omdat ze de misdaad niet zouden hebben aangegeven.

In het onderzoek werd eerder een koppel van in de twintig aangehouden, maar zij werden na verhoor vrijgelaten. Maandag werd een andere 23-jarige man aangehouden, samen met zijn 55-jarige moeder, maar ook zij bleken een alibi te hebben.

Het moordwapen is nog niet gevonden.