Ook in hoger beroep drie keer levenslang in liquidatieproces Eris

Drie verdachten hebben van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep een levenslange celstraf opgelegd gekregen in het liquidatieproces Eris. De zaak draait om vijf liquidaties die in 2017 zijn uitgevoerd en meerdere pogingen tot en voorbereidingen daartoe.

Het drietal werd in 2022 door de rechtbank ook al veroordeeld tot levenslang. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep tegen zes verdachten levenslang geëist. Die straf legde het hof vandaag op aan hoofdverdachte Delano R., Jermaine B. en Feno D.

Geheime berichten

De 54-jarige hoofdverdachte Delano R. nam volgens het hof moordopdrachten aan en zette die uit bij leden van zijn bende. Volgens het hof heeft R. "op geen enkele manier geaarzeld bij het aannemen van opdrachten".

De betrokkenheid bij de liquidaties door Jermaine B. en Feno D. werd volgens het hof bewezen doordat Delano R. geheime berichten had gefilmd. In die berichten gaven B. en D. opdrachten voor een aantal van de moorden door en ook van liquidaties die uiteindelijk niet zijn uitgevoerd.

Het hof heeft aan andere verdachten straffen opgelegd tussen de 1 en 28 jaar. Vijf verdachten zijn vrijgesproken. In totaal werden in het Eris-proces 21 mensen vervolgd.

Een groot deel van de verdachten in de zaak maakte deel uit van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh. Die club pleegde volgens het OM moorden op bestelling. De belangrijkste opdrachtgever zou Ridouan Taghi zijn. Taghi is hoofdverdachte in het Marengoproces. Hij werd niet vervolgd in het Eris-proces.