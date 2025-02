Spoorloos opnieuw aansprakelijk gesteld voor koppeling aan verkeerde familie

Omroep KRO-NCRV is nogmaals aansprakelijk gesteld door een deelnemer aan het tv-programma Spoorloos omdat de makers haar aan een verkeerde familie hebben gekoppeld. Dat meldt de Volkskrant, die een artikel schreef over de deelnemer en haar zoektocht naar haar Colombiaanse familie.

Marthainès de Vries (43) deed op 20-jarige leeftijd mee aan het programma waarin de redactie op zoek gaat naar bloedverwanten, bijvoorbeeld de biologische familie van mensen die zijn geadopteerd. De Vries werd in 2001 gekoppeld aan, naar later bleek, een verkeerde familie.

Eerder bleek al dat het Spoorloos in het verleden meerdere deelnemers van het programma aan de verkeerde familie heeft gekoppeld. In 2022 kwam naar voren dat de redactie samenwerkte met een Colombiaanse tussenpersoon die bij zijn onderzoekswerk zeker twee keer de fout in ging.

In zeker nog vijf andere gevallen zijn adoptiekinderen aan een niet verwante familie gekoppeld. Een aantal gedupeerden heeft KRO-NCRV aansprakelijk gesteld voor de verkeerde koppelingen.

Echte biologische familie alsnog gevonden

De Vries had toen ze aan het programma meedeed al twijfels over de match tussen haarzelf en de vrouw die haar moeder zou zijn. Die twijfels uitte ze anderhalf jaar geleden ook bij haar veronderstelde biologische familie en ze vroeg om een DNA-test, maar daar wilde de Colombiaanse familie niet aan meewerken.

Daarop zette ze zelf haar DNA in een internationale databank en ging ze met andere gedupeerden op zoek naar haar biologische familie. Uit dat onderzoek bleek rond kerst vorig jaar dat haar echte familie een andere is dan waar ze door Spoorloos aan werd gekoppeld.

Sindsdien sprak ze met verschillende biologische familieleden en heeft een DNA-vergelijking bevestigd dat ze haar biologische halfbroer- en zus heeft gevonden. Haar moeder is in 2010 overleden, haar vader in 2012.

Boos op Spoorloos

Ze vliegt binnenkort naar Colombia om haar biologische familie te ontmoeten, schrijft de Volkskrant. "Ik ben zo verdrietig en zó boos op Spoorloos. Als de redactie haar werk goed had gedaan had ik nog negen jaar met mijn echte moeder kunnen doorbrengen en elf jaar met mijn vader. Nu zijn ze dood. Die tijd krijg ik nooit meer terug", zegt ze tegen de krant.

KRO-NCRV heeft het programma na de ophef aangepast. In de nieuwe opzet blijft Spoorloos mensen samenbrengen die elkaar zijn kwijtgeraakt, maar ligt de focus minder op adoptie en zoektochten in het buitenland.

De omroep zegt in gesprek te willen met De Vries en stelt "het zeer verdrietig en spijtig te vinden" dat ze aan de verkeerde familie is gekoppeld. De Vries heeft de omroep laten weten dat ze contact opneemt.