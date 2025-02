Man (72) uit Breda vrijgelaten na ruim 40 jaar tbs

Een 72-jarige man uit Breda die ruim 40 jaar tbs heeft gehad, mag naar huis. Dat heeft de rechtbank besloten.

De man kreeg in 1983 voor het eerst tbs opgelegd en is daarmee een van de langst zittende tbs'ers van het land, schrijft Omroep Brabant. Hij had zich schuldig gemaakt aan zedenmisdrijven, waar hij ook celstraf voor kreeg.

In 1987 had hij zijn gevangenisstraf uitgezeten en de tbs-behandeling afgerond. Maar hij werd opnieuw opgepakt toen hij het huis van een meisje binnendrong en probeerde haar te verkrachten. Hij kreeg nogmaals gevangenisstraf, drie jaar dit keer, en begon ook opnieuw een tbs-behandeling.

Rustiger vaarwater

In 2017 leek er een einde te komen aan die behandeling vanwege "toegenomen zelfinzicht". Maar toen hij zijn buurvrouw aanrandde onder invloed van alcohol en zij daar aangifte van deed, werd het wederom verlengd.

Sindsdien drinkt hij niet meer. De man zei bij een tussentijdse zitting in 2019 dat hij zich schaamt voor de misdrijven die hij heeft gepleegd. Deskundigen zien ook dat hij in rustiger vaarwater is gekomen en beoordelen dat het gevaar op herhaling op een "aanvaardbaar niveau" is.

De officier van justitie vroeg de rechters daarom de tbs per direct te stoppen. "Meneer heeft een hele weg aangelegd", zei ze.

'Alle lichten op groen'

Daar ging de rechtbank in mee. "Alle lichten staan op groen", aldus de voorzitter. "Als u zich netjes blijft gedragen, verwachten wij u niet terug te zien."

De 72-jarige man is dus vrij. Hij heeft een vriendin en een huis, maar moet wel wennen aan de veranderende buitenwereld, erkende hij op een tussentijdse zitting.

"Ik zat in de bus. Niemand praat meer met elkaar, ze zaten allemaal op dat dingetje, de mobiel. En de gejaagdheid overal."