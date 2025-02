Duitse grenscontroles met half jaar verlengd

De Duitse grenscontroles worden met nog zeker een half jaar verlengd. Bondskanselier Scholz redeneert dat de maatregelen bijdragen aan het terugdringen van illegale immigratie.

"Kijk maar naar de cijfers", zegt hij op X. "Er zijn 47.000 mensen tegengehouden, er waren in 2024 een derde minder asielzoekers dan in 2023 en er zijn 1900 mensen opgepakt wegens mensensmokkel."

De Duitse regering stelde de grenscontroles in september in naar aanleiding van geweldsincidenten met migranten in onder meer Solingen en Mannheim.

Aan de grenzen met buurlanden als Nederland, België, Polen en Frankrijk wordt sindsdien weer steekproefsgewijs het verkeer gecontroleerd. Het leidt met enige regelmaat tot files bij de Nederlandse grens.

Verkiezingen op komst

Hoewel Duitsland volgens EU-afspraken vrij verkeer moet toestaan met buurlanden, mag het daar een uitzondering op maken in bijzondere omstandigheden. Dat deed het eerder al uit veiligheidsoverwegingen rond het EK voetbal in het land, vorig jaar zomer.

Ondanks de controles waren er de afgelopen maanden opnieuw gewelddadige incidenten met asielzoekers, zoals de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg en een dubbele moord in een park in Aschaffenburg. Daarbij kwamen meerdere mensen om.

De discussie die daardoor ontstond over het migratiebeleid lijkt de radicaal-rechtse AfD veel kiezers op te leveren: in de peilingen voor de verkiezingen van 23 februari staat de partij tweede, achter de gedoodverfde winnaar CDU-CSU.

Er gaan in Duitsland stemmen op om de grenscontroles permanent te maken: een motie daarover van de CDU-CSU daarover werd in de Bondsdag aangenomen met steun van de AfD, een unicum in de Duitse politiek waarmee het 'cordon sanitaire' rond die partij, de afspraak om er geen zaken mee te doen, werd doorbroken. Een wet met een veel strenger asielbeleid haalde het enkele dagen later evenwel niet in het parlement.