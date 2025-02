Minderheid van uit huis geplaatste kinderen keert terug naar huis

Vier op de tien kinderen die uit huis worden geplaatst keren terug naar huis. Dat blijkt uit een steekproef van de Universiteit Leiden in opdracht van het kabinet. Een kwart van de kinderen die in eerste instantie weer veilig naar huis kan, wordt later nog een keer uit huis geplaatst.

"Zorgelijk", reageert hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning die het onderzoek leidde. "Het is een groep kinderen die heen en weer gaat." Bruning en haar collega's bekeken 456 dossiers van kinderen die in 2018 door de kinderrechter uit huis zijn geplaatst. De onderzoekers volgden de kinderen tot eind 2023.

Dat uiteindelijk bij lange na niet alle kinderen terugkeren naar huis, wijt Bruning onder meer aan personeelstekorten in de jeugdzorg. "Alles staat zo onder druk dat te weinig ingezet kan worden op intensieve hulp om kinderen weer snel thuis te krijgen."

Ook de moeilijke situaties waarin de minderjarigen zitten spelen een rol. Zo is de kans op terugplaatsing van een kind kleiner als ouders last hebben van trauma's of opvoeden moeilijk vinden. Daardoor is het "helaas niet altijd veilig genoeg voor kinderen" om terug te keren.

Spannend

De kans dat kinderen veilig terug naar huis kunnen is meer dan twee keer zo groot als ouders tijdens de uithuisplaatsing hulp krijgen. "We hoorden van ouders en kinderen dat ze veel minder hulp kregen na de terugplaatsing terwijl het dan juist heel spannend voor ze wordt", zegt Bruning. "Je moet het in het dagelijks leven met elkaar zien te redden en dan heb je eerder meer dan minder hulp nodig."