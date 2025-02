12/2 in Nieuwsuur: De strategie van Zelensky • Uitspraak tegen autonomen • Wat vindt het gevangenispersoneel er zelf van?

De strategie van Zelensky

Vandaag komen de ministers van Defensie van NAVO-landen bij elkaar in Brussel. Het is voor de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth zijn eerste NAVO-vergadering. Op de agenda staat ook de oorlog in Oekraïne waar president Trump snel een einde aan wil maken.

Ondertussen positioneert ook de Oekraïense president Zelensky zich. Oekraïne wil in ruil voor militaire steun de VS voorrang geven bij het verkrijgen van zeldzame aardmetalen en andere waardevolle grondstoffen die in de Oekraïense bodem zitten.

Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Oekraïne en NAVO-correspondent Kysia Hekster doet verslag vanuit Brussel.