VS ruilt Rus voor Amerikaan, Kremlin tempert verwachtingen over toenadering

Het Kremlin meldt dat de VS in ruil voor de vrijlating van de Amerikaan Marc Fogel een Rus zal laten gaan. Wie het is, wordt bekendgemaakt als die persoon de komende tijd terug is in het land van herkomst, maakte woordvoerder Peskov van Poetin bekend.

Poetin gaf gisteren gratie aan de 63-jarige leraar en oud-diplomaat Fogel. Die was in 2021 in Moskou opgepakt met een kleine hoeveelheid marihuana bij zich, die hij op medisch voorschrift had verkregen. Het kwam hem op 14 jaar cel te staan.

Fogel werd vannacht (Nederlandse tijd) na aankomst in de VS welkom geheten door Donald Trump op het Witte Huis. De president noemt de vrijlating een blijk van goede wil van Poetin en zei te hopen dat het een eerste stap richting vredesonderhandelingen over Oekraïne kan betekenen.

Kleine stapjes

Maar in zijn eerste reactie tempert Peskov die verwachtingen. "Zulke overeenkomsten betekenen haast nooit een keerpunt", waarschuwde hij journalisten in een persgesprek. "Maar het zijn tegelijkertijd wel kleine stapjes waarmee het wederzijdse vertrouwen kan worden opgebouwd. Dit zit nu op een dieptepunt."

Hij wilde niet in detail treden over de onderhandelingen die voorafgingen aan ruil. Zo is niet duidelijk of er persoonlijk contact is geweest tussen Trump en Poetin en wilde Peskov geen verdere informatie bieden over berichten dat een Amerikaanse gezant drie uur met de Russische leider had gesproken.

Ruil met Oekraïne

De suggestie van de Oekraïense president Zelenksy om Russisch bezet gebied te ruilen voor Oekraïens terrein wijst het Kremlin categorisch van de hand. Zelensky had geopperd zijn troepen terug te trekken uit de regio Koersk als Rusland Oekraïens grondgebied verlaat, maar Peskov zei dat Rusland van plan is de binnengedrongen troepen te verslaan.

Rusland heeft ongeveer 20 procent van Oekraïne onder controle, ruim 100.000 vierkante kilometer. Na de Oekraïense inval in de Russische regio Koersk is nog ongeveer 450 vierkante kilometer bezet.