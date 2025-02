Ook ABN Amro op koopjesjacht in bankenland: 'Wij zijn al bezig'

Na ING en Rabo kijkt ook ABN Amro om zich heen naar mogelijke overnames. "Anderen praten erover, maar wij hebben dit jaar met beleggersapp Bux en de Duitse bank Hauck Aufhäuser Lampe al twee overnames gedaan", reageert topman Robert Swaak bij de presentatie van de jaarcijfers van ABN Amro over 2024. "Als er nieuwe mogelijkheden zijn, dan zullen wij daar naar kijken."

Concurrent ING zei vorige week vooral geïnteresseerd te zijn in overnames van banken voor rijke klanten, zogenoemde private banks. ABN Amro sloeg in deze sector vorig jaar al toe met het Duitse Hauck Aufhäuser Lampe.

In Duitsland had ABN Amro met Bethmann Bank al een grote private bank. Nieuwe aankopen, zoals die van Hauck Aufhäuser Lampe moeten volgens Swaak "waarde toevoegen" aan wat ABN Amro al doet: "Private banking is daar één van. Een middel waarbij klanten vermogen gaan opbouwen kan ook interessant zijn. Zoals bij de aankoop van Bux."

Winst van bijna 2,7 miljard

Nieuwe overnames zullen bij ABN Amro vermoedelijk niet meer door topman Swaak worden gedaan. Hij wordt over twee maanden opgevolgd door Marguerite Bérard, die overkomt van het Franse BNP Paribas.

Swaak sluit zijn tijd bij ABN Amro in ieder geval af met hoge winsten. Over 2023 boekte ABN Amro een nettoresultaat van bijna 2,7 miljard euro, en het afgelopen jaar werd 2,4 miljard euro winst geboekt.

Ondanks de daling van 11 procent spreekt Swaak toch van een prima jaar. Dat komt mede omdat ABN Amro meer verdiende aan vergoedingen die klanten voor diensten betalen en omdat de inkomsten uit rente opnieuw stegen.

De rente verdiende ABN Amro vooral door een groei aan nieuwe hypotheken die de bank wist af te sluiten. Opvallend in een periode waarin de woningmarkt voor veel consumenten door het grote huizentekort op slot zit.

ABN Amro profiteert volgens Swaak omdat de bank "goed kan inspelen" op de vraag. "Het blijft natuurlijk een woningmarkt van schaarste. Mensen die een woning vinden, zoeken daarom ook snel een hypotheek. Wij kunnen daar snel op reageren, met een goede prijs. En ook voor verduurzaming van woningen komen veel mensen bij ons uit."

Dividendstrippen

In de jaarcijfers duikt ook een oud hoofdpijndossier op waar ABN Amro nog altijd niet van verlost is. De bank zette nog eens 95 miljoen euro opzij voor betrokkenheid van voorganger Fortis Nederland bij dividendstrippen in Duitsland. In aanloop naar de kredietcrisis in 2008 schoven banken met aandelen van klanten, zodat die in verschillende landen dividendbelasting konden ontvangen.

Swaak zegt dat er een extra claim is neergelegd om misgelopen belastinginkomsten te betalen. Of ABN Amro die ook daadwerkelijk moet betalen is nog niet zeker. "Maar op basis van de kennis de we nu hebben hebben we deze voorziening alvast getroffen."

Zo werkt dividendstrippen: