Slippartijen en ongelukken door sneeuwval in Noord-Nederland

De sneeuwval in het noorden van het land heeft tot diverse ongelukken geleid. In Groningen gleed een bus van de weg op een viaduct. Vervoersmaatschappij Qbuzz heeft laten weten dat er tot zeker 13.00 uur geen bussen meer zullen rijden in Groningen en Drenthe vanwege "extreme gladheid".

De chauffeurs is iets voor 11.00 uur verzocht de passagiers waar mogelijk uit te laten stappen, de lopende ritten af te breken en naar een stalling in de buurt te rijden. Na 13.00 uur wordt beoordeeld of de bussen weer de weg op kunnen.

In Friesland zijn verschillende auto's van de weg geglibberd. Een daarvan kwam terecht in een sloot. Het is niet duidelijk of iemand gewond is geraakt. Daarnaast zijn er ook enkele botsingen gemeld in Groningen.

Dit zijn beelden van ongelukken door de gladheid: