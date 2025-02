Slippartijen en ongelukken door sneeuwval in het noorden

De sneeuwval in het noorden van het land heeft tot diverse ongelukken geleid. In Groningen gleed een bus van de weg op een viaduct. Vervoersmaatschappij Qbuzz heeft laten weten dat er tot zeker 13.00 uur geen bussen meer zullen rijden in Groningen en Drenthe vanwege "extreme gladheid".

In Friesland zijn verschillende auto's van de weg geglibberd. Een daarvan kwam terecht in een sloot. Het is niet duidelijk of iemand gewond is geraakt. Daarnaast zijn er ook enkele botsingen gemeld in Groningen.

Code geel

Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor het noorden en noordoosten van Nederland. Er kan 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen.

De waarschuwing geldt voor de Waddeneilanden en de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. In het midden en zuiden van het land zijn geen waarschuwingen van kracht.

In de loop van de middag wordt het droog en zal de gladheid tijdelijk verdwijnen. Later op de avond en vannacht is er in het noorden en noordoosten opnieuw kans op gladheid door lichte sneeuwval of bevriezing van natte weggedeelten.

Dit zijn beelden van ongelukken door de gladheid: