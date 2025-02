Måke Califørnia Great Ægain! Denen slaan terug naar Trump met ludieke petitie

Måke Califørnia Great Ægain! Met deze slogan slaan de initiatiefnemers van een ludieke petitie uit Denemarken terug naar Donald Trump. De president van de VS heeft al een aantal keer gezegd dat hij het Deense autonome gebied Groenland wil inlijven.

In de online petitie stellen de initiatiefnemers voor om de Amerikaanse staat Californië te kopen. Volgens de bedenkers is er in Denemarken namelijk een ernstig gebrek aan zon, palmbomen en rolschaatsen. Met 300 zonnige dagen per jaar is de 'Golden State' daar de perfecte oplossing voor, vinden ze.

Daarnaast komt 90 procent van alle avocado's in de VS uit Californië, dus zullen de Denen nooit een gebrek hebben aan toast met avocado. Doordat Silicon Valley in Californië ligt, kunnen er meteen ook een heleboel 'tech bro's' worden ingelijfd en dat is "precies wat elke democratie nodig heeft", aldus de Denen.

Løs Ångeles

De staat zou in Deense handen worden omgedoopt tot New Denmark, met als hoofdstad Løs Ångeles. Het wereldberoemde pretpark Disneyland wordt omgedoopt in Hans Christian Andersenland. "Mickey Mouse met een Vikinghelm? Ja graag." Ook kunnen de inwoners van New Denmark aanspraak maken op "levenslang Deens gebak".

Om de deal voor elkaar te krijgen sturen de Denen hun "bestest" onderhandelaars, bestaande uit de directie van Legoland en de cast van de televisieserie Borgen.

De Denen zijn bereid om 1 biljoen dollar neer te leggen voor de Golden State (plusminus een paar miljard). Dat geld moet bijeen worden gebracht door crowdfunding. Dat komt neer op "slechts 200.000 kronen per Deen", net geen 27.000 euro per persoon. "Dus sla een paar lattes over en je hebt goud in handen."

Hygge naar Hollywood

Volgens de Denen zitten er aan de deal ook veel voordelen voor de inwoners van Californië. "We brengen 'hygge' naar Hollywood, fietspaden naar Beverly Hills en biologisch smørrebrød naar iedere straathoek."

Ook brengen de Denen volgens de petitiemakers de rechtsstaat, universele gezondheidszorg en "op feiten gebaseerde politiek" mee naar de Amerikaanse staat. Verder zeggen ze dat de koop goed is voor de vrije wereld: "De meeste mensen zeggen dat wij de beste vrijheid hebben. Kolossale vrijheid", aldus de petitiemakers.