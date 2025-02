Australische verplegers weg na doodsverwensingen: 'Zou Israëli's niet behandelen'

Twee medewerkers van een Australisch ziekenhuis zijn ontslagen na dreigingen dat ze Israëlische patiënten zouden laten sterven. De twee deden hun uitspraken in een gesprek met een Israëlische influencer, die de beelden online zette.

Max Viefer was met de twee in gesprek gekomen via Chatruletka, een videoapp die willekeurige gebruikers aan elkaar koppelt om te praten. De man die in beeld verscheen zei het jammer te vinden met iemand uit Israël te spreken. "Je zult uiteindelijk sterven en in de hel terechtkomen."

Als Veifer vraagt waarom de man dat zegt, verschijnt een tweede persoon in beeld, een vrouw met een hoofddoek. "Het land is van Palestina, niet van jou, klootzak", zegt ze. "Jouw dag zal komen en je zult een gruwelijke dood sterven."

'Naar de hel gestuurd'

Omdat beide personen operatiekleding dragen en zich in een ziekenhuisomgeving lijken te bevinden, vraagt Veifer wat er zou gebeuren als er "God verhoede een Israëli naar jullie ziekenhuis komt". De vrouw onderbreekt hem onmiddellijk en zegt: "Die zou ik niet behandelen, die zou ik doden."

De man doet er nog een schepje bovenop: "Je moest eens weten hoeveel Israëli's er naar dit ziekenhuis zijn gekomen en ik naar de hel heb gestuurd." Hij maakt er een snijgebaar bij langs zijn keel.

Enkele uren nadat de video online was verschenen bleek dat het ging om twee verpleegkundigen van het Bankstown Hospital in Sydney. Het gesprekje was opgenomen tijdens hun nachtdienst in het ziekenhuis afgelopen dinsdag. Ze zijn op staande voet ontslagen.

'Grapje'

In een reactie tegen Australische media zegt de man dat de opmerkingen hem enorm spijten. "Ik wilde niemand beledigen." De man is in Afghanistan geboren en op zijn twaalfde naar Australië verhuisd, waar hij vier jaar geleden het staatsburgerschap kreeg.

"Het was een grapje, een misverstand. Ik wil mijn excuses aanbieden, maar zal eerst met de politie moeten praten", voegde hij eraan toe. Hij zei geschokt te zijn dat zijn tirade zo'n groot schandaal is geworden. "Dit is heel ernstig voor me."

Een oom van de vrouw die in het filmpje was te zien zei dat ze een paniekaanval had gekregen door alle ophef en medische verzorging nodig had. Ook zij heeft spijt.

Geen bewijs voor moord

Minister Park van Volksgezondheid van de deelstaat New South Wales noemt de uitspraken "walgelijk, ontmenselijkend en onacceptabel" en heeft een onderzoek gelast naar de twee. Volgens hem blijkt uit een eerste snelle scan over het afgelopen jaar niet dat de man daadwerkelijk mensen in zijn zorg heeft vermoord.

Deelstaatpremier Minns belooft dat de twee nooit meer aan het werk zullen komen in de gezondheidzorg. "Het moet overduidelijk zijn dat als je hier zorg nodig hebt, je wordt behandeld door getrainde, vaardige mensen die om jou geven."

"De speelse haat die ze zonder enig berouw tonen gaat vaak vooraf aan geweld", waarschuwt Alex Ryvchin van de Executive Council of Australian Jewry. "Er zijn vast mensen die zullen tegenwerpen dat Joden dit over zichzelf hebben afgeroepen met de Gaza-oorlog, maar het is precies andersom: dit soort haat en ontmenselijking ligt ten grondslag aan oorlog en het bloedbad van 7 oktober."

Reeks incidenten

Australië heeft net strengere wetten tegen Jodenhaat aangenomen in antwoord op een serie antisemitische incidenten. Zo staat er tegenwoordig een jaar celstraf op de Hitlergroet en nazisymboliek. Het financieren van terreur kan worden bestraft met drie jaar cel.

In december werd er een aanslag met een brandbom gepleegd op een synagoge in Melbourne. Aanwezige gelovigen konden het gebouw ontvluchten voordathet afbrandde. Eén persoon raakte lichtgewond.

Recenter werd een jeugdcentrum beklad met racistische teksten en vond politie een antisemitische boodschap in een caravan vol explosieven in een voorstad van Sydney. De eigenaar van de caravan wordt onderzocht door het rechercheteam dat speciaal voor dit soort incidenten is opgericht. Dat team, Strike Force Pearl, onderzoekt ook de verpleegkundigen in Sydney.