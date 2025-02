Opnieuw hattrick voor Lavreysen op EK baanwielrennen? 'Zou mij verbazen'

Lavreysen: "Ik sta er goed voor, ik heb niet dezelfde vorm als in Parijs, maar ik verwacht wel dat ik op 95 procent van mijn maximale kunnen zit momenteel. Ik kom uit een lang wedstrijdblok, en dit wordt écht even mijn laatste. Hierna ga ik me opladen voor de wereldkampioenschappen in Chili, in oktober."

Bekijk hieronder de interviews met sprintster Hetty van de Wouw, jong talent Loris Leneman en bondscoach Hugo Haak.