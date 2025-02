Australische voetbalster Kerr niet schuldig bevonden aan racistische uitlatingen

Chelsea-voetbalster en Australisch international Sam Kerr is door een Londense rechtbank niet schuldig bevonden aan racistische uitlatingen.

Het incident waarvoor Kerr terechtstond vond ruim twee jaar geleden plaats. De 31-jarige Australische zou racistische en beledigende taal hebben gebruikt tegen een agent in Twickenham. Ze gaf in de rechtbank toe de agent "dom en wit" te hebben genoemd, maar ontkende dat de uitspraken racistisch bedoeld waren.

Kerr kwam op 30 januari 2023 in aanraking met de politie, nadat een taxichauffeur zich had beklaagd over het gedrag van haar en haar partner. Ze zouden aan het drinken zijn in de taxi en geweigerd hebben schoonmaakkosten te betalen. Ook zou een van de twee vrouwen de achterruit van het voertuig hebben ingeslagen.

Australische bond hoopt op snelle rentree

De Australische voetbalbond heeft na de vrijspraak laten weten te hopen op een snelle terugkeer van Kerr op het veld.

"Sam is al jaren een sleutelfiguur in het Australische voetbal en we erkennen de aanzienlijke druk die deze zaak heeft uitgeoefend op Sam, haar partner, haar familie en alle betrokkenen, inclusief de impact die het heeft gehad op haar spel", aldus FA in een verklaring.

"Gedurende deze periode is Football Australia haar altijd blijven ondersteunen en zal dat blijven doen, terwijl ze zich concentreert op haar voetbalcarrière, revalidatie van een blessure (die ze in januari 2024 opliep, red.) en terugkeer naar het voetbal."