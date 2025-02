Contract oud-profvoetballer gevonden in kringloopwinkel Aalsmeer

Een contract van oud-profvoetballer Dennis Souza is opgedoken in een kringloopwinkel in Aalsmeer. Het gaat om de overeenkomst met de Limburgse club Roda JC, waar Souza vanaf de eeuwwisseling vier jaar onder contract stond.

Het document zat in een map van die voetbalvereniging, vertelt eigenaar Gideon Italiaander tegen regionale omroep NH. "Het is niet het originele contract, maar een kopie", zegt hij. "Zijn salaris viel me alleen wel een beetje tegen."

De Braziliaanse Souza voetbalde in zijn jeugd bij de twee topteams van Sao Paulo. Op zijn 20ste kwam hij onder contract bij Roda JC, dat hem verhuurde aan verschillende andere clubs. In 2001 speelde hij bijvoorbeeld voor het Belgische Mons.