OM vervolgt niemand na aangifte om mishandeling NS-conducteur

Er wordt niemand vervolgd voor de veronderstelde mishandeling van een NS-conducteur vorig jaar. Dat laat het Openbaar Ministerie weten aan de Volkskrant. Volgens het OM is daar onvoldoende bewijs voor.

De NS deed vorig jaar april aangifte van mishandeling na een incident in een dubbeldekkertrein tussen Delft en Den Haag Hollands Spoor. De conducteur zou door een groep jongens van de trap zijn afgegooid, geschopt en geslagen. Ze zou er een gebroken arm aan hebben overgehouden. Ook de machinist zou klappen hebben gekregen.

De politie bevestigde dat er een incident had plaatsgevonden en hield een minderjarige verdachte aan, maar die werd een dag later weer vrijgelaten.

Het OM zegt in de Volkskrant dat er "uitgebreid onderzoek" is gedaan, maar dat er niet genoeg bewijs is gevonden voor een zaak. Zo zijn er alleen beelden van het perron en niet van in de trein.

Tegenstrijdige verklaringen

Ook legden getuigen "deels tegenstrijdige" verklaringen af. Daardoor is het voor het OM lastig vast te stellen wat er precies is gebeurd. De zaak is daarom geseponeerd.

Naar aanleiding van het incident zette de NS alle treinen drie minuten stil. Ook de meeste busvervoerders sloten zich aan, waardoor goeddeels het hele openbaar vervoer even stil lag. Vakbonden FNV en CNV riep de politiek vorig jaar op om meer maatregelen te nemen tegen geweld tegen treinpersoneel.

NS-directeur Wouter Koolmees zegt in de Volkskrant te balen van het besluit van het OM. Volgens Koolmees krijgt veel meer NS-personeel te maken met geweld.

Begin vorig jaar meldde de NS dat medewerkers in 2023 1042 meldingen hebben gedaan van geweldsincidenten. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het was de derde keer dat de cijfers waren gestegen. Cijfers over 2024 zijn er nog niet.