Atlete Klaver heeft grote plannen door afwezigheid Bol: 'Goud! Ik wil heel graag goud'

"Er is echt iets groots ontstaan na de Spelen in de atletiek", merkt Klaver, die in Metz als een van de sterren werd gepresenteerd. "Heel leuk dat het zo heeft uitgepakt. Toen ik als negenjarig meisje begon, had ik echt niet geweten dat ik hier nu zo zou zitten. Heel bijzonder dat er zoveel aandacht voor is."

"We worden steeds meer herkend en ik krijg van heel veel mensen hun ervaringen van de Spelen te horen. Het is heel leuk om het te herbeleven vanuit allemaal verschillende verhalen. Daarom denken we er nog steeds aan. Het geeft heel veel energie."

Van verdriet naar 'fresh'

Ze moest het olympische seizoen verwerken, de teleurstelling van het mislopen van de finale op de 400 meter in Parijs een plekje geven. "Ik was superverdrietig omdat ik de finale niet gehaald heb door stomme foutjes. Maar met goud en zilver (op de estafette-onderdelen) thuiskomen is belachelijk goed."