Grote zorgen bij hulporganisaties om fragiel bestand Gaza

Het bestand tussen Israël en Hamas staat onder zware druk en dat baart hulporganisaties grote zorgen. Gistermiddag dreigde de Israëlische premier Netanyahu dat het staakt-het-vuren eindigt als Hamas zaterdag geen gijzelaars vrijlaat. Hamas zei maandag dat het de vrijlating van gijzelaars opschort. Daniëlle Brouwer van het Rode Kruis: "Het enige wat mensen nodig hebben, is rust en geen geweld."

Het bestand ging op 19 januari in en zit in de vierde week. Sindsdien is er veel hulp naar Gaza gebracht, maar volgens Oxfam en het Rode Kruis gaat het moeizaam en langzamer dan ze willen. Bushra Khalidi van Oxfam: "We vragen mensen in Gaza om terug te gaan naar hun huizen die vaak verwoest zijn. Maar we kunnen geen cement, cementblokken of bulldozers Gaza in krijgen om hun huizen te herbouwen. Volgens Israël zijn het dual-use-goederen."

'Israël controleert alles'

Dual-use is een gebruikelijke term voor goederen die niet alleen voor hulpverlening aan burgers kunnen worden gebruikt, maar ook militair. Khalidi: "Israël monitort alles wat Gaza ingaat. Voedsel, water en medicijnen mogen er gewoon in. Daar hebben we geen speciale toestemming voor nodig. Voor al het andere wel, omdat het volgens Israël in meer of mindere mate voor meerdere doelen kan worden gebruikt."

Het Rode Kruis herkent dat, zegt Brouwer: "Israël controleert alles. De afgelopen twee weken hebben we 10.000 tenten Gaza in gekregen. Maar dat is niet genoeg. We hebben 60.000 containerwoningen klaarstaan, maar daar heb je toestemming voor nodig van Israël. Er is er nog geen een binnengekomen."

"We zouden hulp moeten bieden, maar we zitten vast in de bureaucratische molen van Israël", zegt Khalidi. "Dat maakt de hulpverlening ook veel duurder dan nodig."

Meer dan 100.000 tenten

Israël ontkent de beschuldigingen dat het bepaalde voorraden, waaronder tentstokken, heeft tegengehouden. Het Israëlische militaire agentschap dat toezicht houdt op de leveringen aan Gaza, zei tegen persbureau Reuters dat er sinds 19 januari meer dan 100.000 tenten de Gazastrook waren binnengekomen.

Feit is dat de hulpverlening in Gaza sinds het bestand op gang komt. De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA meldt dat er in Gaza 7000 medewerkers aan het werk zijn. Ze delen voedsel uit, bieden medische zorg en repareren waterputten.

Ook de VN-organisatie OCHA zegt dat er veel gebeurt: "We hebben tijdens het staakt-het-vuren de humanitaire operaties aanzienlijk kunnen opschalen met voedsel, medische spullen, onderdak en andere hulp."

Tijd en veiligheid nodig

Oxfam vreest voor de gevolgen als het bestand ineenstort. "Het is zorgelijk", vindt Khalidi. "Als het blijft zoals het is, worden mensen ziek en gaan mensen dood. Er is zoveel schade. We hebben tijd nodig en moeten veilig kunnen werken om de voorzieningen te herstellen."

Gisteren zei een Israëlische bron tegen persbureau AP dat Netanyahu het leger de opdracht had gegeven om meer militairen in en rond de Gazastrook te stationeren. De premier zou ambtenaren ook de opdracht hebben gegeven om "zich voor te bereiden op elk scenario als Hamas onze gijzelaars deze zaterdag niet vrijlaat".

Vooralsnog houdt Hamas voet bij stuk. Dinsdag herhaalde de organisatie dat het van plan was om de vrijlating van drie gijzelaars op te schorten.

Hulporganisaties roepen de internationale gemeenschap en de strijdende partijen op om het bestand niet te laten klappen. Oxfam: "We houden hoop dat de partijen alles doen om het bestand overeind te houden en het naar de volgende fase te helpen." Brouwer: "Het bestand moet standhouden."