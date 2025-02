Verbruik aardgas stabiliseert na jaren van daling

Nederland verbruikte in 2024 ongeveer evenveel aardgas als een jaar eerder, zo'n 30 miljard kubieke meter. De stabilisatie komt na jaren waarin het gasgebruik steeds daalde.

Vooral in 2022 ging het gasverbruik hard omlaag, namelijk met een kwart. Rusland begon toen de oorlog met Oekraïne, de gasprijs schoot omhoog naar nieuwe records en de overheid kwam met het advies om je thermostaat niet hoger dan 19 graden te zetten. In de industrie legden sommige bedrijven de productie tijdelijk stil omdat er met zo'n hoge gasprijs geen winst meer kon worden gemaakt.

Meer voor industrie en woning

In 2023 daalde het gasverbruik nog eens met 5 procent. Maar aan die afname is dus een eind gekomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de opwekking van elektriciteit daalde het gasverbruik wel nog steeds fors, met 8 procent. Dat kwam vooral door het toegenomen gebruik van wind- en zonne-energie.

Maar tegelijkertijd verbruikte de industrie juist 9 procent meer dan een jaar eerder. In een groot deel van 2024 was de gasprijs een stuk lager dan in 2023. Huishoudens verbruikten vorig jaar ook meer gas dan in 2023. Dat was wel een kleine stijging, namelijk 0,8 procent.

Minder winning en import, meer uit opslagen

Er werd vorig jaar minder gas in Nederland gewonnen en er werd ook minder gas ingevoerd uit het buitenland. Tegelijkertijd bleef het verbruik dus gelijk. Dat betekende dat er eind 2024 fors minder in de Nederlandse aardgasopslagen zat dan een jaar eerder.

Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij. En CO2-uitstoot leidt tot opwarming van de aarde. De Rijksoverheid wil daarom dat Nederlanders steeds minder aardgas gebruiken. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn en netto geen CO2 meer uitstoten.