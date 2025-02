Hij heeft geen officiële functie bij AC Milan, maar: 'Zlatan is de baas'

Dat benadrukt ook Emile Schelvis, kenner van het Italiaanse voetbal. "Er is niemand die Zlatan controleert. Officieel moet dat de grote baas zijn, Cardinale, maar die weet niks van voetbal. Die heeft alleen verstand van 'de cijfertjes'. Zlatan is de baas."

De laatste jaren verdwenen meerdere clubiconen van het toneel bij AC Milan. Paolo Maldini, die meer duels speelde dan ieder ander voor de club en tot 2023 technisch directeur was, moest vertrekken nadat zijn contract eenzijdig werd beëindigd. Voor erevoorzitter Franco Baresi dreigt nu eenzelfde lot.

"Daar heeft Zlatan een grote rol in gespeeld", stelt Schelvis. "En er is niemand die tegen hem durft te zeggen: waar ben je nou eigenlijk mee bezig?"

Zijn mening is belangrijker dan die van anderen

De opmerking van Zlatan in september, dat hij de baas is en iedereen bij AC Milan voor hem werkt, sprak volgens Ramazzotti boekdelen. "Hij zei het als een grap. Dat is typisch het karakter van Zlatan, dat doet hij zijn hele leven al. Maar: hij is wél echt de baas, als rechterhand van de eigenaar in Amerika."

Daarnaast geniet de lange Zweed als oud-speler van de club veel aanzien in Milaan. Hij speelde in twee periodes voor de 'Rossoneri', werd er topscorer en vierde twee landskampioenschappen.

"Hij is echt een grote kracht binnen de club", benadrukt Ramazzotti. "Niemand binnen AC Milan zal tegen de media zeggen dat Zlatan te aanwezig is ofzo. Hij is een voormalig kampioen en dan is het logisch dat mensen luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Zijn mening is belangrijker dan die van anderen."