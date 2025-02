Russische raketaanvallen op Kyiv, dode en gewonden gemeld

Kyiv is vanochtend onder vuur gekomen van Rusland. In meerdere delen van de stad is volgens de Oekraïense autoriteiten brand uitgebroken. Burgemeester Klitsjko zegt dat er een dode is gevallen. Ook is er een aantal gewonden.

De Oekraïense luchtafweer had kort voor de inslagen gewaarschuwd dat ballistische raketten uit het noordoosten kwamen. In hoeverre de schade komt door directe inslagen of door vallend puin is onduidelijk.

"Rusland voert een raketaanval uit op Kyiv en de regio eromheen. Dit is hoe Poetin de oorlog wil beëindigen", reageerde de stafchef van de Oekraïense president Zelensky cynisch via Telegram.

De timing van de Russische aanval is opvallend. Gisteren liet Rusland de Amerikaan Marc Fogel vrij, die in 2021 op een luchthaven was opgepakt met 14 gram cannabis en veroordeeld tot 14 jaar cel. Kort voor de Russische aanval op Kyiv zei Trump dat de vrijlating "belangrijk kan zijn voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne". Trump en Fogel bedankten de Russische president Poetin.

De belangrijkste veiligheidsadviseur van Trump, Mike Walz, zei erover dat er een deal was gesloten "die dient als teken van goede wil van de Russen en een aanwijzing dat we de juiste kant op bewegen om de wrede en verschrikkelijke oorlog in Oekraïne te beëindigen".

Trump zei verder dat er woensdag nog iemand vrijkomt, zonder details te geven. Op de vraag wat Rusland in ruil voor de vrijlating van Fogel heeft gekregen antwoordde Trump "niet veel".