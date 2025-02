Witte Huis weert journalist om gebruik 'Golf van Mexico'

Een verslaggever van het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP) is dinsdag geweerd bij een evenement met president Trump in het Witte Huis. Reden was de weigering van AP om de Golf van Mexico voortaan Golf van Amerika te noemen.

Trump had al voor zijn aantreden gezegd dat hij van plan was om de Golf van Mexico om te dopen. Kort na zijn installatie tekende hij een decreet waarin de naamswijziging werd verordonneerd. Zo herstelde hij ook de naam van de hoogste berg van de VS, Mount McKinley in Alaska. In 2015 had toenmalig president Obama de berg Denali genoemd, zoals de oorspronkelijke bewoners hem altijd hadden genoemd.

AP-hoofdredacteur Julie Pace noemt de weigering van een van haar journalisten onacceptabel. "Het is zorgelijk dat de regering-Trump AP straft voor zijn onafhankelijke journalistiek. "Het beperken van onze toegang tot het Witte Huis vanwege de inhoud van onze berichtgeving beperkt niet alleen de toegang van mensen tot onafhankelijk nieuws maar is ook een duidelijke schending van het eerste amendement van de grondwet." Daarin wordt de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid gegarandeerd.

Herkenbaarheid

AP zei vorige maand dat het vasthoudt aan de naam Golf van Mexico, maar erbij zal melden dat Trump een andere naam heeft gelast. Het persbureau wees er daarbij op dat het wereldwijd berichtgeving verzorgt en dat geografische namen daarom herkenbaar moeten zijn voor het grote publiek.

Vandaag werd duidelijk dat de Golf van Mexico op Google Maps voortaan Gulf of America heet. Google Maps zegt namen te gebruiken die in officiële overheidsbronnen voorkomen. Als namen in die bronnen wijzigen, verandert het techbedrijf dus ook de namen op de website. Ook Apple maakte later op de dag bekend de naam in zijn Kaarten-app te veranderen, in elk geval in de VS.

De Golf van Mexico wordt begrensd door vijf Amerikaanse staten, vier Mexicaanse staten en Cuba.

Wereldwijd is er geen instantie die bepaalt hoe een plek of gebied heet. Bij de Verenigde Naties is er wel de Groep van Experts over Geografische Namen, maar dit orgaan heeft slechts een adviserende rol.

In Nederland volgt uitgeverij Noordhoff, van de Grote Bosatlas, de Nederlandse Taalunie voor buitenlandse aardrijkskundige namen. Dit geldt ook voor de NOS. Tot nu toe houdt de Nederlandse Taalunie vast aan de naam Golf van Mexico, net als de NOS.