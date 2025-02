Grote politieactie tegen de maffia op Sicilië, zeker 180 arrestaties

De Italiaanse politie heeft bij een grote actie tegen de maffia in en rond Palermo meer dan 180 mensen opgepakt. Ook een aantal kopstukken, die eerder waren vrijgekomen uit de gevangenis, zijn aangehouden.

Het was een van de grootste operaties tegen de maffia op Sicilië in jaren. Alles bij elkaar waren er meer dan 1200 agenten bij betrokken. Doel ervan was om te voorkomen dat verschillende maffiaclans van de Cosa Nostra tot hernieuwde samenwerking zouden komen. Met de actie zou de heroprichting van het bestuursorgaan 'de cupola' zijn voorkomen.

Volgens de autoriteiten gebruikt de maffia op het eiland steeds vaker zwaarbeveiligde cryptotelefoons. Die zouden ook gevangenissen binnengesmokkeld zijn, waardoor leiders vanuit de cel hun criminele activiteiten konden voortzetten.

De politie kwam erachter dat ze die telefoons gebruikten door ouderwetse afluisterapparatuur in de huizen van maffiosi. Zo vingen ze een gesprek op toen er een nieuwe chatgroep opgericht werd. Ze hoorden daarbij allerlei namen voorbijkomen van criminelen die lid gemaakt zouden moeten worden. Naar verluidt is de politie er nog niet in geslaagd de cryptotelefoons zelf te kraken.

Een van de arrestanten zou Tommaso Lo Presti zijn, die in 2023 vrijkwam na een gevangenisstraf van twaalf jaar. Lo Presti veroorzaakte vorig jaar veel woede en verontwaardiging toen hij zijn trouwjubileum vierde in de kerk in Palermo waar de beroemde aanklager Giovanni Falcone begraven ligt. Die kwam in 1992 bij een gerichte bomaanslag door de maffia om het leven.