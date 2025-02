PSV'ers prijzen Perisic en noemen nederlaag bij Juventus onnodig: 'Op details beslist'

"We delen te weinig speldenprikjes uit", was Jerdy Schouten na afloop realistisch. "Het ontbreekt aan het echt gevaarlijk worden. En dat is zonde. Daar valt nog veel te halen. We weten dat we het kunnen. Maar op de een of andere manier lukt het niet elke keer om het tot uiting te laten komen."

PSV gaf de twee doelpunten uiterst ongelukkig weg. Joey Veerman leed onnodig balverlies, waarna Juventus razendsnel voor de goal kwam en Weston McKennie met een volley de 1-0 binnenschoot.

"Dat was niet goed", zei trainer Peter Bosz na afloop. "Dat weet Joey zelf ook. Hij moet weten wanneer hij dat wel en niet moet doen. We stonden volledig onder druk in ons eigen zestienmetergebied."

Kroatische routinier

Ivan Perisic leek de grote redder door de gelijkmaker te maken in de tweede helft. Eindelijk mocht de Kroatische routinier meedoen. Hij was niet speelgerecht voor de eerste acht duels in de Champions League, omdat hij transfervrij naar Eindhoven kwam toen het seizoen al was begonnen.

"We zijn blij dat hij erbij is", zei Jerdy Schouten na afloop op de persconferentie. "Ivan is een fijne speler, dat zie je vandaag ook weer. De goal die hij maakt is van grote klasse."

Ook Bosz was onder de indruk van Perisic. "Maar ik heb hem dit wel vaker zo zien doen. Dat hij zo kort kapt en in de korte hoek binnenschiet. Ja, echt geweldig."