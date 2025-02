PSV verliest eerste ontmoeting met Juventus door twee inschattingsfouten

Het verzet van PSV tegen Juventus leek al na de 34ste minuut gebroken. Joey Veerman werkte veel te nonchalant een bal weg vanaf de achterlijn, waarna Juventus razendsnel voor het doel kwam. Randje zestien volleerde Weston McKennie heerlijk tegen het net: 1-0.

De ploeg van Peter Bosz hoopte nog wel zo op een verfrissende uitstap in Europa. In de Nederlandse competitie wil het immers na de winterstop niet vlotten. De Eindhovenaren verspeelden na al negen punten in vijf eredivisieduels en daarmee ook de koppositie aan Ajax.

Enkel in de Champions League wist PSV zich in januari aan de misère te onttrekken, met tweemaal een 3-2 winst, op Rode Ster en een B-elftal van Liverpool. Zo plaatste het zich voor de tussenronde.

Maar ja, een tweeluik met het Juventus, dat is toch even wat anders. PSV ving in september de competitiefase van de Champions League aan op bezoek bij de Oude Dame. In Turijn werd er tamelijk kansloos verloren: 3-1.

Afgestraft

Ook toen leidde een onoplettende Veerman trouwens een doelpunt in. Het zijn de wetten van het topvoetbal: elke slordigheid wordt normaliter afgestraft.

Teun Koopmeiners, middenvelder van Juventus, wist hoe Veerman zich moet hebben gevoeld. De Oranje-international verloor tegen PSV zijn basisplaats nadat hij dit weekend tegen Como een doelpunt inleidde. De oud-speler van AZ was deze zomer aangetrokken als belangrijkste aankoop, voor zo'n 55 miljoen euro. Hij mocht slechts een kleine 25 minuten invallen.