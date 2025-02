Universiteit Twente bezuinigt en ontslaat 46 medewerkers: 'Genadeloos'

De Universiteit Twente (UT) ontslaat 46 medewerkers van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. De faculteit wordt gereorganiseerd vanwege financiële druk en bezuinigingen in het onderwijs.

De reorganisatie was eerder aangekondigd, maar toch komt het ontslag voor sommige medewerkers als een schok. Hoofddocent en onderzoeker Christian Blum hoorde gisteren dat hij na ruim twintig jaar weg moet. Hij noemt de ontslagronde tegen de regionale omroep Oost "genadeloos".

"Ik kreeg opeens de vraag of ik 's middags naar de universiteit kon komen. Daar waren ook drie andere collega's en iemand van de HR-afdeling", zegt Blum. "Dan hoor je opeens dat je eruit ligt. Per direct. Ik heb nog gewoon colleges op het programma staan deze week. Hoe ze dat gaan oplossen, weet ik ook niet. Nee, zo ga je niet met mensen om." Hij noemt de sfeer "om te snijden".

De universiteit schrijft in een statement: "Dit plan is besproken met de faculteitsraad van TNW en het college van bestuur, die beide goedkeuring hebben gegeven voor het plan. Als UT doen we ons uiterste best om hen in deze moeilijke periode te ondersteunen. In de komende periode zal verder worden gekeken wat er nodig is om de continuïteit van het onderwijs binnen de faculteit te borgen, gegeven de mogelijke aanpassingen in de organisatie."

Bezuinigingen

Het gaat financieel niet goed met de enige universiteit van Overijssel. De Universiteit Twente staat daarin niet alleen. Landelijk wordt een half miljard euro bezuinigd op het hoger onderwijs en wetenschap. Zo wordt er bijvoorbeeld gekort op stimuleringsbeurzen en fondsen voor onderzoek en wetenschap.

De verschillende afdelingen binnen een universiteit bepalen uiteindelijk zelf hoe ze bezuinigen. De faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) besloot als enige afdeling om te reorganiseren. Het bestuur liet vorig jaar september middels een brief aan zijn medewerkers weten dat een reorganisatie "onvermijdelijk" is.

Onderzoekers

Blum maakt zich zorgen om de gevolgen van de bezuinigingen. De hoofddocent werkt voor de deelfaculteit Nanotechnologie, waar hij zich veelal richt op onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Naast Blum staan nog eens drie collega's van de deelfaculteit op straat.

"Onderzoeksteams bestaan voor een groot deel ook uit mensen die hun PhD of hun master hier doen. Maar die worden vaak extern betaald, niet door de universiteit zelf. Dat snijdt dus niet zo in de kosten. Maar zij moeten natuurlijk wel goed begeleid worden door mensen die precies weten hoe die onderzoeken gedaan moeten worden en hoe de machines werken. Al die kennis die we hebben vergaard de afgelopen jaren, nemen wij als vaste medewerkers met ons mee", aldus de onderzoeker.