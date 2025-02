Nederlandse innovatieve techondernemers: 'We gaan ten onder aan idiote regelgeving'

Nederlandse techbedrijven halen ook veel minder durfkapitaal op dan enkele jaren geleden. In de VS gaat dat veel beter, zegt prins Constantijn: "Amerika is heel flexibel. Er is veel durf om te investeren in iets nieuws. Kijk naar Artificial Intelligence (AI) en biotech. Zij zijn daar in staat heel snel bovenop een trend te springen."

"Alle AI-innovaties werken hier slechter dan in de VS. En waarom moet je op elke website op cookies klikken?", zegt Van der Voort. Ook hekelt hij de Nederlandse arbeidswetgeving. "Als iemand ziek is, zit je daar twee jaar aan vast. Dat is niet te doen voor een start-up die snel kan groeien, maar ook weer snel kan krimpen. Een welvaartsstaat komt ook ten einde als je geen succesvol bedrijfsleven hebt."