'Honderdduizenden levens in gevaar door Amerikaanse stop op aidshulp'

Het besluit van de Amerikaanse regering om het grootste aidsbestrijdingsprogramma, Pepfar, negentig dagen deels stop te zetten, bedreigt de levens van honderdduizenden mensen wereldwijd. Dat zegt het Aidsfonds samen met GNP+, een organisatie die zich inzet voor mensen met hiv, en de non-profitorganisatie Robert Carr Fund.

Er zijn zo'n 20 miljoen mensen wereldwijd afhankelijk van Pepfar, zeggen de drie organisaties. Als de hulp wordt stopgezet, zouden elke dag 220.000 mensen hun hiv-medicatie niet krijgen. "De maatregelen zal hun levens in gevaar brengen, banen gaan kosten en decennia van vooruitgang in de strijd tegen hiv bedreigen", schrijven ze in een verklaring.

Geen medicijnen meer uitdelen

Vorige maand besloot president Trump de geldkraan voor het programma dicht te draaien. Dat gebeurde niet alleen voor Pepfar, maar voor vrijwel alle buitenlandse hulpprogramma 's die worden gefinancierd door USAID, een Amerikaanse organisatie voor internationale ontwikkeling. De regering wil gedurende negentig dagen bekijken of het programma nog wel rijmt met het nieuwe 'America First'-beleid.

Organisaties die onder Pepfar vielen, mogen sinds het besluit geen medicijnen meer uitdelen die gekocht zijn met Amerikaanse financiering. Er geldt wel een vrijstelling voor levensreddende hiv-medicijnen, maar preventieve middelen horen hier niet bij. Alle datasystemen van Pepfar zijn daarnaast uit de lucht gehaald.

95 procent van organisaties getroffen door decreet

De drie organisaties hebben een enquête uitgestuurd naar 564 organisaties die onder Pepfar vallen. 95 procent zegt direct te zijn getroffen door het decreet van Trump.

Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds, noemt het besluit een catastrofe. "63 procent van de organisaties meldt nu al niet meer dezelfde service te kunnen leveren als voorheen. Zwangere vrouwen worden weggestuurd bij klinieken die moeder-op-kind-overdracht van hiv helpen voorkomen. Ook zijn er meldingen van kinderen met hiv die niet langer hun medicijnen krijgen."

Ook meldt een groot deel (82 procent) dat zij direct moesten bezuinigen op programma's of mensen moesten ontslaan. "Hoe langer deze onderbrekingen duren, hoe groter de kans op een nieuwe generatie vermijdbare hiv-infecties", aldus Vermeulen.

'Als Afrika instabiel is, dan is de hele wereld instabiel'

Ook in Nigeria maken organisaties zich grote zorgen. In het Murtala Muhammad Hospital in Kano, een grote stad in het noorden van het land, bewaart het personeel hiv-medicatie sinds kort achter slot en grendel. Het voorraadje dat ze nog hebben, is over een maand of drie op. Ze weten niet wanneer hun voorraad weer wordt aangevuld en óf die zelfs nog wordt aangevuld.

"Dit kan een ramp worden voor de volksgezondheid", zegt dokter Usman Bashir tegen Afrika-correspondent Saskia Houttuin. Hij leidt namens de staat Kano het hiv/aids-programma leidt. "Ik vind dat Elon Musk, Trump en hun hele team dit opnieuw moeten overwegen en ervoor moeten zorgen dat dit levensreddende programma doorgaat."

Nigeria ontving in 2023 nog een miljard dollar per jaar aan Amerikaans hulpgeld, waarvan een groot deel via USAID. Meer dan de helft ging naar de Nigeriaanse gezondheidszorg. Het is onzeker wat daar na Trumps 90-dagen-evaluatie van overblijft.

"Onze minister van Volksgezondheid wil onderzoeken of we hier eigen hiv-medicatie kunnen gaan produceren", zegt Bashir. "We moeten beginnen met het opzetten van onze eigen diensten, medicijnen en testkits, zodat we niet afhankelijk hoeven te zijn van het buitenland."

De vraag is of ze daar genoeg tijd en middelen voor hebben. Elke maand krijgen zo'n 5000 Nigerianen te horen dat ze besmet zijn met hiv. Die aantallen kunnen enorm toenemen als de Amerikaanse steun plotsklaps wordt stilgelegd.