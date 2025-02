Zelensky wil VS voorrang geven bij verkrijgen waardevolle grondstoffen

Oekraïne heeft de VS een voorstel gedaan dat tot voortzetting van de militaire steun aan Oekraïne moet leiden. In ruil voor die steun wil de regering van president Zelensky de VS voorrang geven bij het verkrijgen van zeldzame aardmetalen en andere waardevolle grondstoffen die in de Oekraïense bodem zitten.

Zelensky presenteerde in oktober een plan dat Rusland in de oorlog met Oekraïne tot onderhandelen moet dwingen. Daarin stond onder meer dat hij een akkoord wilde met de VS en de EU over het gezamenlijk gebruik van Oekraïense grondstoffen. De Amerikaanse president Trump liet deze maand weten dat hij daar wel interesse in heeft.

In een interview met The Guardian zegt Zelensky vandaag dat zo'n deal voor de Oekraïense economie ook voordelen biedt. "Voor ons schept hij banen en voor Amerikaanse bedrijven winsten."

Veel van

Tot de groep van zeldzame aardmetalen worden zeventien scheikundige elementen gerekend die zeer belangrijk zijn voor het maken van smartphones, harde schijven en elektrische auto's.

"We hebben er veel van in het gebied dat onder onze controle staat", zegt een adviseur van Zelensky tegen persbureau AP. "We zijn geïnteresseerd in samenwerking met onze partners en in de eerste plaats met de VS." Maar ook voor een akkoord over andere grondstoffen kan gepraat worden. "Het kan over lithium gaan, titanium, uranium en ook veel andere", aldus de adviseur.

Hoe groot de voorraden van al deze stoffen in Oekraïne zijn is niet bekend. Maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Van lithium staat vast dat geen ander Europees land zo veel reserves heeft.

Ook wat uranium en titanium betreft heeft Oekraïne de grootste reserves van Europa, zegt Zelensky in The Guardian. Het is niet in het belang van de VS als die in handen vallen van Rusland en gedeeld worden met Noord-Korea, China of Iran, voegt hij eraan toe.

Wederopbouw

In het interview benadrukt Zelensky het belang van de Amerikaanse militaire steun voor de veiligheid van Oekraïne. Europese landen kunnen het gat niet vullen als de Amerikanen hun steun staken.

"Veiligheidsgaranties zonder de VS zijn geen echte veiligheidsgaranties", aldus Zelensky. Om die reden zegt hij ook dat hij met Amerikaanse bedrijven contracten wil afsluiten voor de wederopbouw van Oekraïne.

Zelensky reist deze week naar een internationale veiligheidsconferentie die vrijdag in München begint. Daar ontmoet hij de Amerikaanse vicepresident JD Vance, die toen hij nog senator was niets van steun aan Oekraïne wilde weten.

Zelensky's team zoekt ook naar een datum voor een ontmoeting met Trump zelf. Mogelijk vliegt hij na München door naar Washington.