PSG wint makkelijk van Stade Brestois; achtste finales Champions League lonken

Brestois zocht de aanval en probeerde via snelle uitbraken en standaardsituaties op gelijke hoogte te komen. Na iets meer dan een half uur kopte Abdallah Sima de bal zelfs tegen de paal, maar een goal bleef uit.

Twee goals Dembélé

Op slag van rust vergrootte PSG via Dembélé nog de voorsprong, waarna Brest niet meer terugkwam in de wedstrijd. In de tweede helft maakte de vleugelaanvaller zelfs nog de 0-3 en bepaalde daarmee de eindstand.

PSG is echter nog niet zeker van een plek in de achtste finales. Volgende week woensdag spelen de twee Franse teams opnieuw tegen elkaar om het tweeluik te beslissen.