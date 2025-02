Coenradie over ruzie met Wilders: 'Pittig gesprek, maar ik stap niet op'

PVV-staatssecretaris Coenradie blijft, ondanks verzet van partijleider Wilders, vasthouden aan haar voorstel om gevangenen twee weken eerder naar huis te sturen vanwege een nijpend cellentekort. Ook is ze niet van plan op te stappen.

In een tv-interview in Eva ging de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in op de hoogopgelopen ruzie die ze vorige week op haar ministerie had met Wilders. Hij zou woedend zijn geweest over haar voorstel om gevangenen vervroegd vrij te laten vanwege het cellen- en cipiertekort. "No way. Hiermee gaat de PVV-fractie nooit akkoord", schreef Wilders over het voorstel op X. Tijdens de ruzie zou hij hebben gezegd dat ze beter kon opstappen.

Coenradie wilde bij Jinek niet zeggen welke woorden precies tijdens die ruzie zijn gevallen. Wel noemde ze het "een heel pittig gesprek". De woordenwisseling zou op de gang te horen zijn geweest. "Ik heb wel een harde stem en misschien zijn er dunne muren, aldus Coenradie, die zei dat schreeuwen niet haar manier van doen is. "Dat hoort niet bij fatsoen."

Ti-Ta-Tovenaar

De staatssecretaris is van oorsprong niet van de PVV, maar zit nu wel voor deze partij in het kabinet-Schoof. In het gesprek met Eva Jinek nam ze geen openlijke afstand van partijleider Wilders, maar maakte ze wel duidelijk dat wat hij wil, nu niet kan. "Er is een verschil tussen wat een politiek leider wil en roept en wat kan. Ik ben geen Tita Tovenaar."

Wilders vindt dat Coenradie meer gevangenen op een cel moet zetten. Maar daaraan zit een grens, aldus de staatssecretaris. Een cel is niet meer dan tien vierkante meter, dus meer dan twee gevangenen kunnen er volgens haar niet in. Ook is het voor bewakers niet prettig om de deur te openen naar een meerpersoonscel, zeker als het om gevaarlijke gevangenen gaat. "Ik blijf staan voor mijn personeel."

Bierkaai

Coenradie voerde aan dat ze voor een bijna onmogelijke opgave staat. In tien jaar zijn er 26 gevangenissen gesloten en hebben bewakers een andere baan gevonden. Inmiddels zijn rechters, op verzoek van de politiek, steeds hoger gaan straffen. "Het is vechten tegen de bierkaai. We werken keihard, met man en macht."

Coenradie ziet nu geen andere keuze dan haar voorstel door te zetten. Ze probeert nog wel iets meer ruimte te vinden met meerpersoonscellen. "Dit is een enorm pijnlijk noodventiel. Ik sta met mijn rug tegen de muur."

Het is niet duidelijk of Wilders en de PVV-fractie in de Tweede Kamer uiteindelijk dit voorstel zullen steunen. Maar van opstappen wil ze niet weten. "No way", aldus Coenradie. "Als ik opstap, dan blijft het probleem."

Haar plan voor het eerder naar huis sturen van gevangenen moet nog in de ministerraad worden besproken. Daarna gaat het naar de Tweede Kamer en zal duidelijk worden of Wilders haar wel of niet zal steunen.