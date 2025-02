Vooraf zorgen bij ministeries over komst Indonesische verpleegkundigen

Vier ministeries waren op voorhand kritisch over de komst van Indonesische verpleegkundigen naar een leerwerktraject bij Avans+. Er waren bijvoorbeeld zorgen over uitbuiting. Dat blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door RTV Drenthe, Omroep Brabant en de NOS.

Uitzendbureau Yomema en de Brabantse hogeschool Avans+ haalden sinds 2021 verpleegkundigen vanuit Indonesië naar Nederland. Het plan was om 1200 studenten per jaar hierheen te halen. Zij gingen vervolgens aan de slag bij onder meer Zorggroep Drenthe en Woonzorg Flevoland, in ruil voor een studiebeurs van 950 euro per maand.

'Goedkope arbeidskrachten'

In oktober 2021 uitte de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) al zorgen over de plannen van Avans+ en Yomema, blijkt uit een mailwisseling. "In onze optiek is dit vooral een constructie om goedkope arbeidskrachten uit het buitenland naar Nederland te halen", schreef een ambtenaar van de IND, die destijds viel onder het ministerie van Justitie en Veiligheid.

"Voor instellingen is het natuurlijk buitengewoon lucratief om eerst vier tot vijf jaar (goedkoop) over een stagiair te beschikken en vervolgens deze als goed ingewerkte arbeidskracht in dienst te nemen", viel te lezen. Ambtenaren waren vooral bezorgd dat de studenten alleen moesten werken en weinig zouden studeren of bijleren. Ondanks de zorgen kwamen een maand later de eerste 64 Indonesische verpleegkundigen naar Nederland.

Een woordvoerder van Woonzorg Flevoland zegt tegen RTV Drenthe dat de zorginstelling zich niet herkent in het beeld en zich volledig heeft ingezet om de zorgstudenten te ondersteunen. Zorggroep Drenthe heeft nog niet gereageerd.

'Werving in Indonesië onwenselijk'

Ook op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waren er vooraf zorgen. In een mail van oktober 2021 schreef een ambtenaar van dat ministerie dat het helemaal niet logisch is om verpleegkundigen uit Indonesië naar Nederland te halen. "Volgens de WHO is Indonesië een land met een tekort aan zorgpersoneel en is werving daar onwenselijk", aldus de ambtenaar.

"Door jarenlang goed gekwalificeerde verpleegkundigen aan Indonesië te onttrekken, vindt het tegenovergestelde plaats van het versterken van de zorg in Indonesië." De ambtenaar schreef ten slotte: "Onze staatssecretaris is buitengewoon sceptisch over dit plan." Waarom de verpleegkundigen ondanks alle bezwaren toch konden starten met hun leerwerktraject is niet bekend.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hadden vooraf ook grote zorgen over de plannen. Beide ministeries hebben hier onderzoek naar laten doen, schrijven RTV Drenthe en Omroep Brabant.

Veel mis

Er bleek uiteindelijk veel mis met het project. Uit onderzoek van RTV Drenthe in 2023 bleek onder meer dat de zorgstudenten te lange dagen maakten en te weinig begeleiding kregen. De Arbeidsinspectie startte vervolgens een onderzoek, dat nog niet is afgerond.

Avans+ neemt sinds alle ophef geen nieuwe Indonesische studenten meer aan. De resterende studenten maken de opleiding dit jaar nog af. Een deel van de studenten stapte naar de rechter wegens (economische) uitbuiting en misleiding. De hogeschool trof een schikking.