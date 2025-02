Bestand Israël en Hamas wankelt: Netanyahu dreigt met 'intens vechten' in Gaza

In de tweede fase worden de resterende gijzelaars vrijgelaten, opnieuw in ruil voor Palestijnen die gevangen worden gehouden in Israël. Het Israëlische leger trekt zich volledig terug uit Gaza en er komt een permanent staakt-het-vuren. De derde en laatste fase gaat over de wederopbouw van de Gazastrook onder internationaal toezicht.

Gijzelaars als troefkaart

Tot nu toe heeft Hamas 21 gijzelaars vrijgelaten en liet Israël 730 Palestijnen gaan. Er zijn weliswaar grote zorgen over de gezondheid van de vrijgelatenen aan beide kanten, maar in hoofdlijnen is gebeurd wat is afgesproken.

Toch stelt Hamas de vrijlating van een groep Israëlische gijzelaars aanstaande zaterdag nu voor onbepaalde tijd uit, omdat Israël het bestand zou schenden. Zo zou het Israëlische leger de terugkeer van vluchtelingen naar het noorden van Gaza vertragen, te weinig hulpgoederen de Gazastrook binnenlaten en Palestijnen onder vuur nemen.

Israëlische media meldden afgelopen zondag nog op basis van hulpverleners uit Gaza dat het Israëlische leger meerdere Palestijnen in Gaza heeft gedood. Israël verdedigt zichzelf met het argument dat verdachte personen hun posities naderden.

'Niet onderhandelen over fase 2'

Volgens Hamas-kenner en universitair hoofddocent Islam & Arabisch aan de Universiteit Utrecht Joas Wagemakers doet Hamas dit, omdat de groep ziet dat Israël helemaal niet naar de tweede fase van het bestand wil. Iets wat volgens hem al langer bekend is, maar nu aan de oppervlakte komt.

"Hamas wil een einde aan de oorlog en daarvoor zijn fase 2 en 3 cruciaal, terwijl Israël altijd heeft gezegd Hamas te willen vernietigen en dat staat haaks op fase 2 en 3. Hamas weet dat en daarom zetten ze nu de hakken in het zand. De gijzelaars zijn de enige troefkaart die ze hebben. Als ze die uit handen geven, dan kan Israël doen wat het wil."

De onderhandelingen over de tweede fase van het bestand hadden vorige week maandag al moeten beginnen, maar die werden door Netanyahu uitgesteld vanwege zijn bezoek aan Trump. Bovendien stuurde hij een delegatie met weinig bevoegdheden, die inmiddels alweer thuis is.

"Netanyahu schijnt zelfs tegen zijn onderhandelaars gezegd te hebben dat ze niet over fase 2 moeten onderhandelen, maar moeten proberen om fase 1 te verlengen", vertelt Wagemakers. "Dat is ook een reden voor Hamas om nu in te grijpen."

Druk op Netanyahu

Het Israëlische veiligheidskabinet kwam vanmiddag in Jeruzalem bij elkaar om het besluit van Hamas te bespreken. Tijdens dit overleg werd er buiten gedemonstreerd. Ook gisteren waren er protesten op het zogenoemde Gijzelaarsplein in Tel Aviv. Families van gijzelaars willen zo de druk op Netanyahu opvoeren om de deal niet te laten klappen.