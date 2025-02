Reijnders merkt groeiende status in Italië, Milan-trainer beducht voor sfeer in De Kuip

De cijfers liegen er niet om: Reijnders was in de competitie al goed voor zeven goals en in de Champions League nog eens drie. Daarmee is de middenvelder de clubtopscorer van AC Milan dit seizoen

"Maar mijn vader heeft altijd gezorgd dat mijn broertje en ik met beide voeten op de grond blijven staan. Terecht ook. Dat hebben we van huis uit meegekregen en dat willen we ook blijven doen: beter worden en ons blijven ontwikkelen."

Het jongere broertje van Reijnders, Eliano, is ook profvoetballer en speelt voor PEC Zwolle.

Hij is als toeschouwer in De Kuip en dat is te danken aan Feyenoord-aanvoerder Quinten Timber, vertelde oudere broer Tijjani. "Ja we hebben contact gehad over kaartjes, leuk dat we elkaar zo kunnen helpen..."

Lastig voetballen in Nederland

Sergio Conceicao, die sinds de jaarwisseling hoofdtrainer is van AC Milan, had enkel lovende woorden over Reijnders. "Hij is een hele belangrijke speler voor ons", benadrukte de Portugees. "Hij kan nog veel leren en groeien, daar werken we met zijn allen aan. Ook buiten het veld is het een hele fijne jongen."

Verder weet Conceicao hoe het is om te voetballen in De Kuip. Hij was er enkele jaren terug als trainer van FC Porto en beleefde er als speler ooit een waanzinnige dag: in de groepsfase van het EK 2000 maakte hij drie goals in het met 3-0 gewonnen duel met Duitsland.

"Het is lastig voetballen in Nederland", vertelde Conceicao. "Er zijn hier fanatieke supporters, de atmosfeer zal vijandig zijn. Bovendien is het nu lastig om ons voor te bereiden op Feyenoord, omdat ze een andere trainer hebben. Die heeft de jongens maar één keer gezien, dus je weet niet wat er gaat komen."