Kans op nieuwe Nederlandse kerncentrale in 2035 klein, 'meer tijd nodig'

Het lukt waarschijnlijk niet om over tien jaar een nieuwe kerncentrale in Nederland op te leveren. Het realiseren van een nieuwe kerncentrale is op allerlei terreinen "een complex proces", schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. "Het lijkt niet meer realistisch om de eerste centrale in 2035 operationeel te hebben", staat in de brief.

Het vorige kabinet-Rutte IV stelde voor om in 2035 een nieuwe kerncentrale operationeel te hebben, naast de ene centrale die Nederland nu telt, in Borssele. In de Tweede Kamer is steeds grotere steun voor kernenergie, omdat het energie oplevert zonder CO2 uit te stoten. Wel is er nog geen goede oplossing gevonden voor het hoogradioactief afval, dat heel lang gevaarlijk blijft en nu bovengronds wordt opgeslagen.

Niet voorspoedig

Het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB wil uiteindelijk vier nieuwe kerncentrales bouwen en de huidige kerncentrale in het Zeeuwse Borssele openhouden. Maar de voorbereiding van dat proces loopt op allerlei punten niet voorspoedig.

Het vinden van nieuwe locaties is bijvoorbeeld ingewikkeld, omdat mensen niet staan te springen om een kerncentrale in hun omgeving te hebben. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei kijkt nu naar mogelijke locaties op de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam, bij het Zeeuwse Terneuzen maar ook in de Groningse Eemshaven. Dat is een aardbevingsgevoelig gebied en alleen al daarom is er veel verzet tegen.