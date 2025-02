Voormalig Trump-adviseur Bannon ontloopt celstraf door schuldbekentenis

Een voormalige topadviseur van president Trump heeft bij een rechtbank in de staat New York bekend dat hij fraude heeft gepleegd bij een online geldinzamelingsactie voor het bouwen van een muur aan de grens met Mexico. Door de bekentenis voorkomt hij dat hij naar de gevangenis moet en komt hij weg met een voorwaardelijke celstraf van drie jaar.

Bannon en drie anderen begonnen het 'We Bouwen de Muur'-project in 2018, kort nadat hij door Trump als adviseur aan de kant was gezet. Bannon was het boegbeeld van de inzamelingsactie en hield de particuliere donateurs voor dat al het ingezamelde geld voor de bouw van de muur was bestemd. In korte tijd wisten de initiatiefnemers zo'n 20 miljoen euro op te halen.

In eigen zakken

Bannon wist volgens de aanklager bij de rechtbank in New York dat dit te weinig was, maar zette het project toch door. Met het geld werd een paar kilometer grensmuur aangelegd, maar een deel van het bedrag verdween in de zakken van Bannon en drie anderen.

Bij de bekendmaking van de aanklacht, in 2022, ontkende Bannon nog dat hij geld had verduisterd en noemde hij de aanklacht politiek gemotiveerd. De drie medeverdachten belandden wel in de gevangenis.

Gratie

Over de verduistering van donorgelden liep eerder al een onderzoek bij een federale rechtbank. Trump maakte daar in 2021, in de laatste dagen van zijn eerste presidentstermijn, een einde aan door hoofdverdachte Bannon gratie te verlenen.

Een jaar later werd Bannon tot vier maanden cel veroordeeld voor minachting van het Amerikaans parlement, omdat hij had geweigerd om voor de onderzoekscommissie te verschijnen die de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers in 2021 onderzocht. Die straf heeft hij uitgezeten.